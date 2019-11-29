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"Детскому миру" – 60 лет: 9 фактов о главном детском магазине страны, которые должны знать дети и взрослые

Не удивительно, если вы не знали о некоторых фактах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

1. Адрес

"Детский мир" работал в трех разных местах Киева. Первый магазин открылся в 1959 году на Крещатике, 28, напротив Бессарабского рынка. Магазин был площадью 875 м², располагался на 2 этажах и имел 7 секций товаров для детей. В первом магазине работало 147 сотрудников. В 1963 году городские власти передали "Детскому миру" помещения в Пассаже на Крещатике, 15. По нынешнему адресу – Малышко, 3 – магазин работает с 1987 года. Всего же на 1972 год, вместе с филиалами, "Детский мир" работал по 17 адресам.

2. Логотип

Логотип "Детского мира" – классическая детская игрушка – лошадка-качалка.

3. Здание

Здание ТЦ "Детский мир" выполнено в виде огромной золотой подарочной коробки из алюминиевых солнцезащитных конструкций на фасадах. Также здание напоминает пчелиные соты, символизируя аппетитное место, куда стремятся попасть за вкусностями дети.

4. Масштаб

ТЦ "Детский мир" – это самый большой в Украине магазин детских товаров. Это пятиэтажный торговый центр площадью 20 000 м² счастья и радости.

5. Не только магазин

ТЦ "Детский мир" – более чем магазин, это детское пространство. Здесь происходят детские праздники и есть аттракционы, работает океанариум "Морская сказка".

6. Ассортимент

В ТЦ "Детский мир" 15000 наименований игрушек, 10000 наименований обуви, одежды и чулочно-носочного ассортимента.

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7. Благотворительность и ответственность

Магазин регулярно поддерживает детей в детских домах, пенсионеров, малообеспеченных и ветеранов. За последние 10 лет на благотворительность выделили 3,5 млн грн. Также ТЦ "Детский мир" регулярно платит налоги. В 2018 году сумма составляла 18,9 млн грн.

8. День защиты детей

Ежегодно 1 июня ТЦ "Детский мир" организовывает праздник ко Дню защиты детей. Универмаг приглашает детей из детских домов и школ-интернатов, устраивает бесплатные шоу-программы с животными и аниматорами, проводит музыкальные и спортивные мероприятия. Кроме этого, магазин дарит всем детям из многодетных семей дисконтную карту на 10% на покупку любых детских товаров.

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9. Три путевки в Буковель

К своему 60-летию "Детский мир" дарит семейные путевки на три человека на горнолыжный курорт "Буковель" и 2 детских комплекта для сноубордического и лыжного снаряжения. Для участия в праздничной акции покупайте до конца ноября любые товары на 1000 грн в ТЦ "Детский мир". Победителей определят 2 декабря. Детали акции – на странице в Facebook.

Спасибо за 60 лет с нами!

"Детский мир" – забота, проверенная поколениями!

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торговый центр магазин Детский мир ТЦ "Детский мир"
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