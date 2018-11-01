Все любят синий – и Тереза Мэй тоже

В последнее время синий цвет стал настолько востребованным, что от него рябит в глазах

Тереза Мэй. Фото: Getty

Тереза Мэй, совсем недавно встречавшая короля и королеву Нидерландов, прибывших в Великобританию с официальным визитом, в широкополой темно-синей шляпе, снова появилась на публике в пиджаке этого же цвета, только другого оттенка.

Тереза Мэй Фото: AFP

Глава британского правительства спешила на выступление в Парламенте, когда ее запечатлели фотографы. На заседание Госпожа Мэй надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи она накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами.

Тереза Мэй Фото: Getty

Напомним, ежедневно многие из звезд предпочитают носить одежду именно синего цвета. Рекордсменом среди них смело можно назвать герцогиню Сассекскую, пересчитать все оттенки синего в нарядах которой не хватит никакого времени.

Буквально на днях в синем платье появилась Кейт Миддлтон, посетившая Имперскйи военный музей.

А в первый день ноября в столицу Украины прибыла канцлер Германии Ангела Меркель, на которой также был пиджак синего цвета. И продолжать этот список можно бесконечно.