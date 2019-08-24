Готовимся к 1 сентября! Детские прически ко Дню знаний

Идеи простых и легких причесок для девочек на первый звонок

Выбираем прическу для девочек на 1 сентября Фото: Pinterest

Совсем скоро у школьников начнется веселая пора, а пока лето еще радует теплыми деньками, родители учеников активно готовят праздничный образ своему ребенку на 1 сентября. Стандартные прически в виде косичек и огромных бантов уже изживают себя, на смену им приходят более простые и легкие прически. Для первоклашек первое сентября – особый праздник, и они хотят в этот день выглядеть особенно.

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Сегодня.Lifestyle предлагают подборку простых и красивых причесок с фото, которые вы без проблем сможете сделать своими руками в домашних условиях.

Простые и легкие прически для подростков на 1 сентября 2019

Красивые волны можно сделать и на коротких волосах: просто уложите их набок и зафиксируйте щипцами: получится нарядный образ в стиле Голливуда 20-х годов. Длинные волосы можно уложить крупными волнами и заколоть с одной стороны или подкрутить лишь кончики — таким образом получатся естественно завитые кудри.

Простая прическа на 1 сентября Фото: Pinterest

Самые красивые детские прически к 1 сентября

Косы сегодня снова в моде, а это значит, что вы можете пофантазировать. Если остановитесь на двух классических косах, которые будут прекрасно смотреться как на волосах ниже плеч, так и на средней длине, то их лучше сделать немного небрежными и вплести ленты пастельных оттенков.

Более сложный, но изящный вариант прически на 1 сентября своими руками: оставить волосы распущенными и немного завить их на кончиках, а вокруг головы заплести утонченную косу — так юная ученица будет похожа на нимфу. Коса в виде старого доброго "колоска" – актуальная прическа для 6-9 классов, однако ее тоже лучше сделать немного небрежной и придать прическе небольшой объем у корней.

Праздничные прически для школьников к 1 сентября Фото: elle.com Праздничные прически для школьников к 1 сентября Фото: elle.com Праздничные прически для школьников к 1 сентября Фото: elle.com Праздничные прически для школьников к 1 сентября Фото: elle.com Праздничные прически для школьников к 1 сентября Фото: elle.com 1/5

Пучок — еще один тренд причесок для девочек на 1 сентября. Причем он может быть как небрежным, так и аккуратным — в любом случае такая красивая прическа привлечет внимание. Одну часть волос соберите на макушке, а другую оставьте распущенной — такой вариант пучка подчеркнет непосредственность и смелость, особенно, если украсить прическу лентами или цветными шпильками. Также актуальны два пучка, например, как у принцессы Леи, правда, лучше делать их не такими объемными.

Прически на 1 сентября для первоклашек с бантами

Гладкий конский хвост, аккуратно собранный на затылке, можно подчеркнуть светлой лентой или даже белым бантом: кто сказал, что 1 сентября — это не праздник? Два низких хвоста, украшенные цветными или блестящими резинками – всегда остаются актуальными красивыми прическами на 1 сентября 2019.

Прическа на 1 сентября с бантами Фото: Pinterest

Собранные "невидимками" волосы на затылке с небрежно выпущенными прядями (которые можно немного завить) создадут стильный, аккуратный и ненавязчивый образ. К прическе можно добавить утонченный венок или ленту.

Какую прическу сделать девочке на 1 сентября – смотрите видео:

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