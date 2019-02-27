Dior RTW Fall 2019: главные тренды и тенденции от модного дома
Главные тренды осень-зима 2019 от Dior
В Париже стартовала Неделя высокой моды, во время которой состоялся показ коллекции Christian Dior осень-зима 2019 года.
Феминистическая, бунтарская и моментами агрессивная – именно такой запомнилась новая коллекция именитого дизайнера Марии Грации Кьюри.
В этом году модный дом Christian Dior обратился к субкультуре Teddy boy, которая была популярна среди подростков Англии в период с 50 по 60-е годы. В то время девушки и парни рабочего класса подражали "золотой молодежи", одеваясь в стиле эпохи правления Эдуарда VII. Главными атрибутами их образов были хулиганские костюмы с белыми или клетчатыми рубашками и с узкими брюками.
Во время показа Dior на подиуме можно было увидеть длинные стеганные и сетчатые юбки, клетчатые толстовки, блестящие шляпы и кожаные куртки. Дополняли бунтарские наряды широкие ремни и вместительные сумки-шопперы.
Напомним, ранее мы писали о том, как прошел показ Saint Laurent в Париже и какие тренды представил дизайнер Энтони Ваккарелло.
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