Dior RTW Fall 2019: главные тренды и тенденции от модного дома

Главные тренды осень-зима 2019 от Dior

Англия 50-х в коллекции Dior RTW Fall 2019 Фото: AFP

В Париже стартовала Неделя высокой моды, во время которой состоялся показ коллекции Christian Dior осень-зима 2019 года.

Феминистическая, бунтарская и моментами агрессивная – именно такой запомнилась новая коллекция именитого дизайнера Марии Грации Кьюри.

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В этом году модный дом Christian Dior обратился к субкультуре Teddy boy, которая была популярна среди подростков Англии в период с 50 по 60-е годы. В то время девушки и парни рабочего класса подражали "золотой молодежи", одеваясь в стиле эпохи правления Эдуарда VII. Главными атрибутами их образов были хулиганские костюмы с белыми или клетчатыми рубашками и с узкими брюками.

Во время показа Dior на подиуме можно было увидеть длинные стеганные и сетчатые юбки, клетчатые толстовки, блестящие шляпы и кожаные куртки. Дополняли бунтарские наряды широкие ремни и вместительные сумки-шопперы.

Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP Christian Dior осень-зима 2019/2020 Фото: AFP 1/10

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел показ Saint Laurent в Париже и какие тренды представил дизайнер Энтони Ваккарелло.

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