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Диор в интернете: как вычислить подделку при покупке парфюмерии онлайн

Что нужно знать, чтобы безопасно покупать косметику и парфюмерию в интернете

Делать покупки в интернете удобно: зашел, выбрал, что душе угодно, набросал в корзину, оплатил – и готово. Жди звонка курьера или сообщения с почты. Ассортимент широчайший: от геля для душа и соли для ванн – до аптечной косметики и ароматов элитных брендов. Цены очень привлекательные: куда ни глянь – скидки, акции, спецпредложения. Целая армия продавцов, еще больше выросшая за время карантина, борется за потенциального клиента. Вот только эта борьба порой превращается в бои без правил. И жертвами оказываемся мы, покупатели.

Какие опасности подстерегают нас при покупке косметики и парфюмерии онлайн? Давайте разбираться.

Опасность 1. "Диор" – без ведома и согласия автора

Отметим сразу, если речь идет о ватных палочках или соли для ванн, опасаться особо нечего. Покупайте, где вам удобнее. Но за аптечной косметикой лучше все-таки сходить в аптеку, а парфюм Диор или Живанши – приобрести в магазине (традиционном или виртуальном), который имеет право на их продажу. Как это узнать? Очень просто: из полутора сотен площадок, торгующих парфюмерией и косметикой в Украине, авторизацию на продажу продукции топовых брендов получили лишь четыре: Brocard.ua, Letu.ua (два официальных сайта сети BROCARD), Bomond.ua и Aromateque.ua. Получить авторизацию, к примеру, от Estee Lauder – компании, которой принадлежат Clinique, M.A.C., Darphin, DKNY, Bobbi Brown, Jo Malone, Kilian, La Mer, Tom Ford Beauty и другие топ-бренды, дело очень непростое. Для начала надо иметь несколько традиционных магазинов, штат обученных консультантов и опыт работы на рынке не менее 3-х лет. Затем подать заявку на авторизацию и пройти несколько кругов тестов, проверок и переговоров. Запомните: у компаний, торгующих только в интернете и не имеющих магазинов офлайн, разрешения на продажу селективной косметики и парфюмерии быть не может. Увидели духи Диор на сайте, не имеющем обычных магазинов, в которых эти духи можно понюхать, уходите оттуда. Скорее всего, Диором там не пахнет…

Опасность 2. Неуловимые продавцы

Если речь идет не об элитных брендах, а о более демократичных продуктах, ситуация еще более запутана. Конечно, есть интернет-магазины, которые работают легально, имеют авторизацию от производителей и предоставляют полную информацию о себе с указанием адреса, контактов и реквизитов. Но далеко не все. Множество онлайн-продавцов работают "в серую". Это значит, что товары они завозят нелегально, избегая уплаты налогов и таможенных сборов, а продажи оформляют через ФОПов. А нам-то какая разница? – спросите вы. Главное – получить свой заказ и сэкономить деньги.

Ну, как сказать… Если данных о продавце нет, кому вы будете предъявлять претензии в случае возникновения проблем? Даже если у вас есть товарный чек, на котором указан поставщик товара "ФОП Василь Петренко", где вы будете искать этого предпринимателя? Найти его будет сложнее, чем продавца на базаре, к которому можно вернуться с некачественным товаром и потребовать назад свои деньги. Так что, если любимый крем вдруг окажется некачественным, просроченным или вообще не похожим на себя и вызовет экзему или аллергическую реакцию, жаловаться будет некому.

Опасность 3. Товары сложной судьбы

А может, шансы нарваться на некачественный продукт не так уж велики и экономия стоит риска? Увы, в случае "левых" сайтов вероятность попасть на товар сомнительного качества возрастает в разы. Подумайте сами: откуда взялась столь привлекательная цена? Это значит, что партию товара, если он оригинальный, добыли где-то по дешевке: например, если истекал срок его годности (европейские торговые сети иногда сбывают просроченный товар в третьи страны, чтобы не платить за утилизацию), или если в связи с карантином закрывался магазин где-нибудь в Италии. Везли товар в Украину уж точно без соблюдения требований производителя. То есть не в специальных контейнерах, где поддерживается определенная температура и влажность, а в багажнике автомобиля, температура в котором соответствовала температуре "за бортом". Где, в каких условиях и сколько времени товар хранили – даже гадать бесполезно. Если же это изначально контрафакт, то есть подделка, то все остальное уже не столь актуально. Очевидно, что, покупая контрафактную продукцию или контрабандный товар с истекшим сроком годности, можно не просто выбросить деньги на ветер и испортить себе настроение, но и заработать проблемы со здоровьем. То есть это – та еще "экономия".

Опасность 4. Мошенники под прикрытием

И снова о Диоре. Всем нам периодически попадается реклама: "Духи мировых брендов по цене от 350 гривен". Заманчиво? Безусловно! Но стоит включить логику: парфюмы Диор (Живанши, Шанель, Армани, Дольче-Габбана и далее по списку) не могут продаваться по 12 евро! Даже если продавцы ссылаются на закрытие магазина, ликвидацию склада, распродажу партии конфиската. Даже если (внимание!) в рекламе используется имя сети BROCARD, действительно имеющей право на торговлю селективной парфюмерией. Организаторы "грандиозных распродаж" и "финальных сейлов" просто прикрываются именем известного бренда, используя в рекламе его фирменный стиль и фото магазинов. Внимательно смотрите, куда вы попадаете при переходе по ссылке. Если не на один из официальных сайтов Brocard.ua и Letu.ua, а на непонятную площадку, компания не имеет к рекламируемой акции никакого отношения. В последнее время мошенники настолько активизировались, что эксперты "Брокард-Украина" разработали инструкцию, как распознать сайт-однодневку. Читайте и берите на вооружение.

Вывод: если хотите купить качественный и оригинальный товар, имейте дело только с солидными и проверенными магазинами – не важно, офлайн или онлайн. Такими, которые работают открыто и легально, не прячутся за ФОПов и могут документально подтвердить право продавать те или иные продукты. И не гонитесь за дешевизной. Про сыр и мышеловку знаете? То-то же.

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