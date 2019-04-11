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Дива 80-х: Милла Йовович надела салатовый плащ поверх мини-платья

Новый выход актрисы на красную дорожку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:22
Милла Йовович
Милла Йовович
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Милла Йовович с украинскими корнями славится своим экстравагантным образом. Ее главная фишка в подборе одежды – сочетание ярких элементов и стилей. 

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43-летняя звезда на премьеру фильма "Хеллбой" пришла в образе 80-х годов – салатовом плаще с увеличенными плечами от бренда Byronesque и черном мини-платье с объемным рукавом от модельера Isabel Maran. Изделие было выполнено из необычной ткани с имитацией кожи и подчеркивало фигуру Миллы. 

Милла Йовович в ярком образе 80-х годов
Милла Йовович в ярком образе 80-х годов
Фото: Getty Images

Ультрамодный ретро-образ знаменитости дополнили пластмассовые серьги темно-зеленого цвета и алая сумка Chanel. В макияже также прослеживались мотивы 80-х – яркая красная помада, небрежные локоны и темные стрелки. На длинных и стройных ногах Миллы Йовович красовались серебристые туфли с пряжкой от известной марки Balmain.

Напомним, что ранее Милла Йовович снялась в короткометражном фильме модного дома Kenzo. Также ранее актриса показывала снимки младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень похожа на мать.

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