Дизайн ногтей 2019: красивые идеи маникюра с фото

Тенденции и новинки маникюра на весну/лето

Топовые фото новинок женского маникюра Фото: pexels.com

Весенне обновление природы побуждает женщин к освежению имиджа. Целостный образ состоит из деталей и даже неухоженные ногти могут испортить ситуацию. С наступлением теплых дней душа требует легкости и ярких красок.

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Сегодня.Lifestyle расскажут об актуальных идеях весеннего и летнего маникюра.

Цветочные мотивы: идеи дизайна ногтей

Такие мотивы могут быть не только в виде рисунка цветка, но и в форме веточек или другой зелени. Особенно актуален цветочный принт в сезоне весна-лето, когда цвета ногтей становятся ярче, рисунки более природными и естественными.

Весенний маникюр на короткие ногти с цветочным принтом Фото: Pinterest Нежный весенний маникюр с цветами Фото: Pinterest Яркий желтый дизайн ногтей с рисунком листочков Фото: Pinterest Нежный летний маникюр на длинные ногти Фото: Pinterest Персиковый маникюр с цветком Фото: Pinterest 1/5

Стильная геометрия: красивые фото маникюра

Если вам надоел обыденный маникюр с тривиальными рисунками, сделайте себе геометрию на ногтях. Особенно стильно разные круги, квадраты и треугольники смотрятся на коротких ногтях с матовым покрытием.

Геометрические рисунки на ногтях Фото: Pinterest

Стильные рисунки на длинные ногти: идеи маникюра Фото: Pinterest

Блестящий маникюр: красивый маникюр на длинные ногти

Блестки и шиммер – прошлогодний тренд, но весьма актуален и в этом сезоне. Такой дизайн ногтей создает настоящее праздничное настроение и отлично смотрится в ансамбле с нежным розовым оттенком.

Идеи весеннего маникюра с блестками Фото: Pinterest

Нежный маникюр на длинные ногти: свежие идеи Фото: Pinterest

Весенне-летний маникюр: интересные идеи

Ограничений в цвете нет! Для весенне-летнего периода можно выбрать любые цвета радуги – фиолетовый, красный, оранжевый, зеленый, красный и другие яркие оттенки в этом сезоне особенно актуальны, ведь дизайнеры в 2019 году создавали свои коллекции, основываясь на моде 90-х годов.

Яркий маникюр на лето в розовых тонах Фото: Pinterest

Желтый дизайн ногтей 2019 Фото: Pinterest

Матовый дизайн на короткие ногти

Среди самых заметных фишек стоит обратить внимание на ультрасовременные материалы: втирку, хлопья юки, различные виды фольги.

Матовые ногти: красивые идеи с фото Фото: Pinterest

Красные матовые ногти: тренды 2019 Фото: Pinterest

Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 201 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года и о самых стильных украшениях нового сезона.

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