Дизайн ногтей 2019: красивые идеи маникюра с фото
Тенденции и новинки маникюра на весну/лето
Весенне обновление природы побуждает женщин к освежению имиджа. Целостный образ состоит из деталей и даже неухоженные ногти могут испортить ситуацию. С наступлением теплых дней душа требует легкости и ярких красок.
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Сегодня.Lifestyle расскажут об актуальных идеях весеннего и летнего маникюра.
Цветочные мотивы: идеи дизайна ногтей
Такие мотивы могут быть не только в виде рисунка цветка, но и в форме веточек или другой зелени. Особенно актуален цветочный принт в сезоне весна-лето, когда цвета ногтей становятся ярче, рисунки более природными и естественными.
Стильная геометрия: красивые фото маникюра
Если вам надоел обыденный маникюр с тривиальными рисунками, сделайте себе геометрию на ногтях. Особенно стильно разные круги, квадраты и треугольники смотрятся на коротких ногтях с матовым покрытием.
Блестящий маникюр: красивый маникюр на длинные ногти
Блестки и шиммер – прошлогодний тренд, но весьма актуален и в этом сезоне. Такой дизайн ногтей создает настоящее праздничное настроение и отлично смотрится в ансамбле с нежным розовым оттенком.
Весенне-летний маникюр: интересные идеи
Ограничений в цвете нет! Для весенне-летнего периода можно выбрать любые цвета радуги – фиолетовый, красный, оранжевый, зеленый, красный и другие яркие оттенки в этом сезоне особенно актуальны, ведь дизайнеры в 2019 году создавали свои коллекции, основываясь на моде 90-х годов.
Матовый дизайн на короткие ногти
Среди самых заметных фишек стоит обратить внимание на ультрасовременные материалы: втирку, хлопья юки, различные виды фольги.
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