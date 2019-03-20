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Дизайн ногтей 2019: красивые идеи маникюра с фото

Тенденции и новинки маникюра на весну/лето

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Топовые фото новинок женского маникюра
Топовые фото новинок женского маникюра
Фото: pexels.com

Весенне обновление природы побуждает женщин к освежению имиджа. Целостный образ состоит из деталей и даже неухоженные ногти могут испортить ситуацию. С наступлением теплых дней душа требует легкости и ярких красок.

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Сегодня.Lifestyle расскажут об актуальных идеях весеннего и летнего маникюра.

Цветочные мотивы: идеи дизайна ногтей

Такие мотивы могут быть не только в виде рисунка цветка, но и в форме веточек или другой зелени. Особенно актуален цветочный принт в сезоне весна-лето, когда цвета ногтей становятся ярче, рисунки более природными и естественными.

Весенний маникюр на короткие ногти с цветочным принтом
Фото: Pinterest
Нежный весенний маникюр с цветами
Фото: Pinterest
Яркий желтый дизайн ногтей с рисунком листочков
Фото: Pinterest
Нежный летний маникюр на длинные ногти
Фото: Pinterest
Персиковый маникюр с цветком
Фото: Pinterest
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Стильная геометрия: красивые фото маникюра

Если вам надоел обыденный маникюр с тривиальными рисунками, сделайте себе геометрию на ногтях. Особенно стильно разные круги, квадраты и треугольники смотрятся на коротких ногтях с матовым покрытием.

Геометрические рисунки на ногтях
Геометрические рисунки на ногтях
Фото: Pinterest

Стильные рисунки на длинные ногти: идеи маникюра
Стильные рисунки на длинные ногти: идеи маникюра
Фото: Pinterest

Блестящий маникюр: красивый маникюр на длинные ногти 

Блестки и шиммер – прошлогодний тренд, но весьма актуален и в этом сезоне. Такой дизайн ногтей создает настоящее праздничное настроение и отлично смотрится в ансамбле с нежным розовым оттенком.

Идеи весеннего маникюра с блестками
Идеи весеннего маникюра с блестками
Фото: Pinterest

Нежный маникюр на длинные ногти: свежие идеи
Нежный маникюр на длинные ногти: свежие идеи
Фото: Pinterest

Весенне-летний маникюр: интересные идеи

Ограничений в цвете нет! Для весенне-летнего периода можно выбрать любые цвета радуги – фиолетовый, красный, оранжевый, зеленый, красный и другие яркие оттенки в этом сезоне особенно актуальны, ведь дизайнеры в 2019 году создавали свои коллекции, основываясь на моде 90-х годов. 

Яркий маникюр на лето в розовых тонах
Яркий маникюр на лето в розовых тонах
Фото: Pinterest

Желтый дизайн ногтей 2019
Желтый дизайн ногтей 2019
Фото: Pinterest

Матовый дизайн на короткие ногти 

Среди самых заметных фишек стоит обратить внимание на ультрасовременные материалы: втирку, хлопья юки, различные виды фольги.

Матовые ногти: красивые идеи с фото
Матовые ногти: красивые идеи с фото
Фото: Pinterest

Красные матовые ногти: тренды 2019
Красные матовые ногти: тренды 2019
Фото: Pinterest

Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 201 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года и о самых стильных украшениях нового сезона. 

Больше о трендах маникюра весны смотрите в нашем сюжете:

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