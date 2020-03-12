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Для участия в Евровидении-2020 Go_A создали новый образ: фото

Для Катерины Павленко придумали новый наряд

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:06

Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2020" группа GO_A активно готовится к конкурсу, который должен состояться уже 12 мая в Роттердаме. На днях музыканты представили обновленную версию конкурсной песни "Соловей", а теперь в Сети появился новый образ для солистки группы Катерины Павленко.

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Так, на странице Instagram "Евровидения" в Украине опубликовали фото нового образа солистки группы GO_A Катерины Павленко. Ее лаконичный наряд выполнен в красно-черных тонах. Также появились крылья, которые символизируют текст песни "Соловей". Подписчикам новый образ пришелся по душе, но многие сомневаются в том, что конкурс все таки состоится.

Новый образ для Катерины Павленко
Новый образ для Катерины Павленко
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Стоит отметить, что их опасения не напрасны, ведь проведение "Евровидения-2020" в Роттердаме действительно оказалось под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса.

Смотрите эксклюзивные подробности из-за кулис "Евровидения-2020":

Ранее Руслан Квинта возмущен словами Тараса Тополи о Go_A и сравнил его с "сыном дерева". Также о победе группы высказался и ведущий Национального отбора Сергей Притула. По его словам, победу коллектива в Нацотборе сложно назвать ожидаемой. Однако ведущий убежден: Go_A победили благодаря абсолютной уверенности солистки группы Екатерины Павленко в своих силах.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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