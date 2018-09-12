Дочь Мадонны дебютировала на подиуме: это было странно

Дочь Мадонны впервые вышла на подиум, и сразу всех впечатлила

Дочь Мадонны Лурдес впервые вышла на подиум. Фото: instagram/lourdesleonofficial

21-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон, которая является дочерью эпатажной певицы Мадонны, на днях удивившей общественность своим странным образом, дебютировала на модном показе во время Недели моды в Нью-Йорке.

При этом девушка, с ранних лет известная своими свободными взглядами, и противостоянием стереотипам, выбрала для первого выхода на подиум коллекцию независимого спортивного бренда под названием Gypsy Sport.

Лурдес-Мария примерила довольно смелый наряд, состоящий из подобия бюстгальтера, украшенного ракушками, рваных джинсов и массивных белых кроссовок.

Дочь Мадонны Лурдес Фото: instagram/lourdesleonofficial

Сложно сказать, рискнет ли кто-нибудь надеть это все в повседневной жизни, но первый выход Лурдес-Марии в историю точно уже вошел.

Напомним, ранее американская светская львица Ким Кардашьян представила новую рекламную кампанию своего собственного косметического бренда KKW Beauty, в которой снялась обнаженной, прикрыв лишь интимные места веточками вишни.