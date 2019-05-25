Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
Голливудский актер с семьей представил на фестивале фильм "Рэмбо: Последняя кровь"
Дочь звезды боевиков Сильвестра Сталлоне и американской модели Дженнифер Флавин – Систин – присоединилась к своим родителям на Каннском фестивале. В пятницу, 24 мая, голливудский актер представил на фестивале свой новый фильм "Рэмбо: Последняя кровь". Систин Сталлоне затмила своего знаменитого папу, приковав к себе взгляды и объективы фотокамер папарацци на красной дорожке.
Смотрите видео, кто из знаменитостей посетил Каннский кинофестиваль:
21-летняя дочь Сталлоне выбрала для выхода длинное золотое платье с глубоким декольте, которое идеально подошло к ее стройной фигуре. Начинающая актриса и модель подчеркнула выразительные глаза ярким мейком и дополнила образ простой укладкой.
Отметим, что Дженнифер Флавин позировала перед камерами в черном облегающем платье в пол. Сталлоне надел классический черный смокинг.
Напомним, что ранее актера Сильвестра Сталлоне обвинили в секс-преступлении.
Мы также писали о том, что возлюбленная Роналду в облегающем платье блистала на красной дорожке в Каннах.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram