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Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Голливудский актер с семьей представил на фестивале фильм "Рэмбо: Последняя кровь"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
Фото: instagram.com/stallone_family

Дочь звезды боевиков Сильвестра Сталлоне и американской модели Дженнифер Флавин – Систин – присоединилась к своим родителям на Каннском фестивале. В пятницу, 24 мая, голливудский актер представил на фестивале свой новый фильм "Рэмбо: Последняя кровь". Систин Сталлоне затмила своего знаменитого папу, приковав к себе взгляды и объективы фотокамер папарацци на красной дорожке.

Смотрите видео, кто из знаменитостей посетил Каннский кинофестиваль:


21-летняя дочь Сталлоне выбрала для выхода длинное золотое платье с глубоким декольте, которое идеально подошло к ее стройной фигуре. Начинающая актриса и модель подчеркнула выразительные глаза ярким мейком и дополнила образ простой укладкой.

Публикация от The Stallone Family (@stallone_family)

Отметим, что Дженнифер Флавин позировала перед камерами в черном облегающем платье в пол. Сталлоне надел классический черный смокинг.

Напомним, что ранее актера Сильвестра Сталлоне обвинили в секс-преступлении.

Мы также писали о том, что возлюбленная Роналду в облегающем платье блистала на красной дорожке в Каннах.

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