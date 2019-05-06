Дождь моде не помеха: как выглядеть стильно в плохую погоду
Модные подсказки на случай дождливой погоды
Пришла весна и все в ожидании яркого солнца и теплой погоды, но не тут то было! А вы забыли о майских грозах и дождях? В такой холод хочется сидеть дома, укутавшись в одеяло, и отложить подальше новые прикупленные вещи на весну и лето. Но работу и деловые встречи никто не отменял, как быть и что надеть? Сегодня.Lifestyle делится модными подсказками.
Даже если у вас есть машина или вы пользуетесь такси, знойный холод в дождливую погоду все равно даст о себе знать. Поэтому лучше заранее перед выходом продумать свой look, в котором вам будет удобно и тепло.
Да, такие сапоги не годятся для повседневной носки, но так необходимо, когда по улицам текут настоящие ручьи. Тем более, что дизайнеры предлагают модницам самые интересные вариации такой обуви.
Например, извечная классика – черные резиновые сапоги Chanel с белым цветком – смотрится аккуратно и так по женски. Также можно надеть под джинсы или даже под кюлоты сапоги яркого цветы (чтобы как-то разбавить серость вокруг). И не забываем о трендовом принте года – хищном. Он круто смотрится в исполнении резиновых сапогов.
Не белые, не тряпичные и без сетки – обязательно при выборе обуви для плохой погоды. Иначе ваши ножки просто промокнут и помимо небрежного вида такой исход чреват простудой. Именно кожаные кроссовки помогут вам согреться и выглядеть стильно.
С чем у вас ассоциируются дождевики? С продавцами на рынке или детьми, которые дурачатся в лужах? Так вот, этот невзрачный на первый вид элемент одежды стал одним из трендовых в 2019 году. Подиумы мировых брендов просто "кишели" дождевиками, причем самых разных и ярких оттенков. Круто дождевики сочетаются не только с денимом, но и брюками-кюлотами.
Помимо дождевика классическим выбором станет плащ или тренч, но из более грубой ткани, ведь котон или вискоза могут промокнуть. Поэтому лучше надеть куртку – отличный аналог в непогоду.
Еще одним стильным спасением в дождливую погоду станет милитари образ. Он весьма актуален на протяжении года и для создания такого look вам понадобятся:
- грубые ботинки
- плащ или куртка цвета хаки
- джинсы/черные брюки-бананы
- футболка (для разнообразия можно подобрать тельняшку)
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Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
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