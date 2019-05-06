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Дождь моде не помеха: как выглядеть стильно в плохую погоду

Модные подсказки на случай дождливой погоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Как одеться в дождливую погоду: советы по подбору look
Как одеться в дождливую погоду: советы по подбору look
Фото: Pinterest

Пришла весна и все в ожидании яркого солнца и теплой погоды, но не тут то было! А вы забыли о майских грозах и дождях? В такой холод хочется сидеть дома, укутавшись в одеяло, и отложить подальше новые прикупленные вещи на весну и лето. Но работу и деловые встречи никто не отменял, как быть и что надеть? Сегодня.Lifestyle делится модными подсказками.

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Даже если у вас есть машина или вы пользуетесь такси, знойный холод в дождливую погоду все равно даст о себе знать. Поэтому лучше заранее перед выходом продумать свой look, в котором вам будет удобно и тепло.

Резиновые сапоги – must hsve в женском гардеробе

Да, такие сапоги не годятся для повседневной носки, но так необходимо, когда по улицам текут настоящие ручьи. Тем более, что дизайнеры предлагают модницам самые интересные вариации такой обуви.

Выбираем резиновые сапоги: тренд 2019
Выбираем резиновые сапоги: тренд 2019
Фото: Pinterest

Например, извечная классика – черные резиновые сапоги Chanel с белым цветком – смотрится аккуратно и так по женски. Также можно надеть под джинсы или даже под кюлоты сапоги яркого цветы (чтобы как-то разбавить серость вокруг). И не забываем о трендовом принте года – хищном. Он круто смотрится в исполнении резиновых сапогов. 

Кожаные кроссовки 

Не белые, не тряпичные и без сетки – обязательно при выборе обуви для плохой погоды. Иначе ваши ножки просто промокнут и помимо небрежного вида такой исход чреват простудой. Именно кожаные кроссовки помогут вам согреться и выглядеть стильно.

Кожаные кроссовки для street style
Кожаные кроссовки для street style
Фото: Pinterest

Дождевик – открытие года

С чем у вас ассоциируются дождевики? С продавцами на рынке или детьми, которые дурачатся в лужах? Так вот, этот невзрачный на первый вид элемент одежды стал одним из трендовых в 2019 году. Подиумы мировых брендов просто "кишели" дождевиками, причем самых разных и ярких оттенков. Круто дождевики сочетаются не только с денимом, но и брюками-кюлотами. 

Стильный дождевик для плохой погоды
Стильный дождевик для плохой погоды
Фото: Pinterest

Помимо дождевика классическим выбором станет плащ или тренч, но из более грубой ткани, ведь котон или вискоза могут промокнуть. Поэтому лучше надеть куртку – отличный аналог в непогоду. 

Стиль милитари 

Еще одним стильным спасением в дождливую погоду станет милитари образ. Он весьма актуален на протяжении года и для создания такого look вам понадобятся:

  • грубые ботинки
  • плащ или куртка цвета хаки
  • джинсы/черные брюки-бананы
  • футболка (для разнообразия можно подобрать тельняшку) 

Милитари стиль: что надеть в плохую погоду
Милитари стиль: что надеть в плохую погоду
Фото: Pinterest

Также смотрите подборку стильных образов на дождливую погоду:

Спортивный костюм – самая удобная вещь гардероба
Фото: Pinterest
Черные брюки с лампасами и дутой курточкой
Фото: Pinterest
Стиль милитари – укороченный комбинезон
Фото: Pinterest
Латексный плащ, который не промокает
Фото: Pinterest
Ультрамодные брюки и куртка-косуха
Фото: Pinterest
Как выглядеть стильными в дождливую погоду: идеи с фото
Фото: Pinterest
Нотка романтизма: под резиновые сапоги надеваем ажурные носки
Фото: Pinterest
Кюлоты и куртка с капюшоном
Фото: Pinterest
Брючный костюм также имеет место быть в плохую погоду
Фото: Pinterest
Яркие клетчатые брюки в сочетании с грубыми ботинками
Фото: Pinterest
Длинный плащ из эко-кожи с беретом
Фото: Pinterest
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Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также в нашем сюжете смотрите о новом тренде 2019 года – платках для волос:

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