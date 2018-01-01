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Дуа Липа в Киеве надела наряд от украинского бренда

Певица выступит на Лиге чемпионов в "Олимпийском" 26 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Дуа Липа. Фото: Getty
Дуа Липа. Фото: Getty

Известная британская певица Дуа Липа прибыла в Украину, где примет участие в открытии финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем". 

Сегодня у 22-летней певицы был день встречи с прессой. На мероприятие она надела яркое платье в горошек от украинского бренда MARIANNA SENCHINA. Известно, что с брендом  Дуа начала сотрудничать еще давно, около двух лет назад.

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Дуа Липа
Фото: instagram.com/dualipa
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Дуа Липа
Фото: instagram.com/dualipa

Отметим, что Липа стала очень популярной довольно недавно. Сейчас ее клипы на YouTube собирают нереальное количество просмотров. Так, ее клип на песню "New rules" на YouTube собрал 1,2 миллиардов просмотров.

В 14 лет Дуа завела YouTube канала и начала делать каверы на песни Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. В 2015 году Липа начала работать над своим дебютным альбомом на лейбле Warner Bros. Records.

Ранее мы делали подборку откровенных нарядов на церемонии вручения премии Billboard Music Awards-2018. В эту подборку вошла и Дуа Липа.
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Источник: "Сегодня"
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