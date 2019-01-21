Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

Звезды встретились в эфире одного из утренних шоу

Лилия Ребрик и Ольга Сумская Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик, не так давно показавшая своим подписчикам, как она дурачится дома вместе с мужем и дочерью, запостила снимок, на котором запечатлена уже далеко не в кругу семьи.

На новом фото, размещенном на странице телеведущей в Instagram, она стоит рядом с Ольгой Сумской. При этом обе одеты в белые рубашки, только если Ольга предпочла красный брючный костюм. То Лилия надела пудровую юбку с подтяжками и поясом, обрамленными перьями. Стоит отметить, что обе звезды выглядят просто потрясающе.

Лилия Ребрик и Ольга Сумская. Фото: instagram/liliia.rebrik

"Со мной сегодня в эфире была Ольга Сумская – талантливая красавица, эталон женственности и нежности, которая действительно вдохновляет! Вот кому точно возраст неподвластен! Такие женщины делают мир лучше и добрее... Спасибо, Олечка, что ты у нас есть!", – подписала снимок Ребрик.

Напомним, ранее в рамках адвент-календаря Ребрик рассказала о смешной традции, которая существует в их семье на новогодние праздники. А также поздравила католиков с Рождеством в очень ярком коротком желтом пуховике.