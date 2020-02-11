Дженнифер Энистон — 51: самые эффектные наряды звезды Голливуда

Актриса предпочитает короткие черные платья

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Сегодня, 11 февраля, свой день рождения отмечает голливудская знаменитость Дженнифер Энистон. Актрисе исполняется 51 год. Уже почти 30 лет Дженнифер остается в Голливуде востребованной актрисой и все светские мероприятия не обходятся без Энистон. Звезда в большинстве случаев выбирает лаконичные наряды черного цвета, а любимый образ – короткие платья. И не спроста, грех прятать такие стройные ноги!

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Закрытая вечеринка "Оскара-2020"

В 2020 году закрытую вечеринку по случаю "Оскара" посетили актрисы Кортни Кокс, Аманда Анка, а также и Дженнифер Энистон. Знаменитость надела короткое платье своего любимого черного цвета. Главным украшением образа стали стройные ноги.

Кортни Кокс, Аманда Анка и Дженнифер Энистон на закрытой вечеринке "Оскара 2020" Фото: Getty Images

SAG Awards 2020

В Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения наград от "Гильдии киноактеров США" (SAG – Screen Actors Guild Award). По красной дорожке прошлись известные актеры и актрисы, режиссеры и сценаристы. Каждый блеснул своим образом. Дженнифер Энистон надела струящийся кремовый наряд от Dior. Джен решила, что бюстгальтер в этом образе лишний.

Актриса Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Премия "Золотой глобус-2020"

В январе состоялась церемония вручения премий "Золотой глобус-2020", которую неофициально называют репетицией "Оскара". На красной дорожке Дженнифер Энистон эпатировала публику в черном платье Dior. Для создания наряда модному дому потребовалось 25 метров шелкового крепа и 200 часов ручной работы 3-х мастеров.

Дженнифер Энистон в платье Dior Фото: Getty Images

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