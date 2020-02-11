Дженнифер Энистон — 51: самые эффектные наряды звезды Голливуда
Актриса предпочитает короткие черные платья
Сегодня, 11 февраля, свой день рождения отмечает голливудская знаменитость Дженнифер Энистон. Актрисе исполняется 51 год. Уже почти 30 лет Дженнифер остается в Голливуде востребованной актрисой и все светские мероприятия не обходятся без Энистон. Звезда в большинстве случаев выбирает лаконичные наряды черного цвета, а любимый образ – короткие платья. И не спроста, грех прятать такие стройные ноги!
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В 2020 году закрытую вечеринку по случаю "Оскара" посетили актрисы Кортни Кокс, Аманда Анка, а также и Дженнифер Энистон. Знаменитость надела короткое платье своего любимого черного цвета. Главным украшением образа стали стройные ноги.
В Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения наград от "Гильдии киноактеров США" (SAG – Screen Actors Guild Award). По красной дорожке прошлись известные актеры и актрисы, режиссеры и сценаристы. Каждый блеснул своим образом. Дженнифер Энистон надела струящийся кремовый наряд от Dior. Джен решила, что бюстгальтер в этом образе лишний.
В январе состоялась церемония вручения премий "Золотой глобус-2020", которую неофициально называют репетицией "Оскара". На красной дорожке Дженнифер Энистон эпатировала публику в черном платье Dior. Для создания наряда модному дому потребовалось 25 метров шелкового крепа и 200 часов ручной работы 3-х мастеров.
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