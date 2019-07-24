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Дженнифер Лопес – 50: самые эффектные наряды иконы стиля

Наряды поп-певицы производят фурор на каждой вечеринке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Сегодня, 24 июля, свой день рождения отмечает популярная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес. Сложно поверить, что этой фигуристой красотке исполняется 50 лет!. Но для голливудской звезды возраст не помеха, а ее внешний вид может смело конкурировать с внешностью молодых моделей. Помимо всех ее музыкальных заслуг, в этом году Джей Ло получила официальный статус иконы стиля.

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробнее в сюжете:

Стиль Дженнифер смелый и запоминающийся. Многие дизайнеры обожают одевать певицу для сцены и в повседневной жизни. Каждый ее выход в свет – эффектный и запоминающийся. Предлагаем вспомнить ее самые яркие наряды за год. 

Церемония вручения премии "Оскар"

Явными фаворитами церемонии "Оскар" стали Дженнифер Лопес в серебристом платье Tom Ford и Леди Гага в черном платье Alexander McQueen, выход которой на красную дорожку был самым ожидаемым. На шее певицы блистало знаменитое ожерелье со 128-каратным бриллиантом Tiffany&Co за 40 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: AFP

Бал Института костюма Met Gala 2019

Звезда, как всегда, выглядела неотразимо, а ее выбор пал на серебристое платье Versace, которое облегало подкаченные формы на тот момент 49-летней красотки. 

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Платье было выполнено из струящихся пайеток и весьма смело оголяло зону декольте. На груди Лопес сверкало драгоценное ожерелье с фиолетовым камнем от Harry Winston, а также из украшений икона стиля выбрала массивные браслеты.

Дженнифер Лопес в серебристом платье Versace
Фото: AFP
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на ковровой дорожке Met Gala 2019
Фото: AFP
Роскошная певица Дженнифер Лопес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес с ожерелье на груди от Harry Winston
Фото: AFP
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Но главной изюминкой образа стал серебристый парик – в этому году новоиспеченная невеста решила не усложнять себе жизнь выбором прически. Свой образ в стиле кэмп селебрити довершила серебристым клатчем и босоножками на высоких шпильках.

Образ для вечеринки "Оскара 2019" Vanity Fair 

После официальной части вручения премии "Оскар 2019" состоялась вечеринка Vanity Fair Oscars Party – тоже важное мероприятие. Дженнифер Лопес сменила два наряда и появилась на афтепати в эффектном платье от дизайнера Zuhair Murad. 

Платье звезды напоминало крылья птицы с перламутровыми переливами синего, серебристого и черного оттенков. 

Дженнифер Лопес на вечеринке "Оскар 2019"
Дженнифер Лопес на вечеринке "Оскар 2019"
Фото: AFP

Свой образ Джей Ло дополнила открытыми босоножками синего цвета и черным клатчем. Прическа несколько отличалась от привычного образа певицы - игривые локоны вместо гладкой укладки.

American Music Awards

Во время церемонии American Music Awards 2018 в Лос-Анджелесе певица вышла на красную дорожку в эффектном платье со шлейфом, глубоким декольте и высоким разрезом. Ярко розовый наряд привлек к певице всеобщее внимание, а черная лента на поясе, босоножки на высоком каблуке и клатч в тон отлично расставили акценты.

Дженнифер Лопес
Фото: Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: Фото: AFP
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Церемония награждения фэшн-премий 

Для получения награды в номинации "Икона стиля" Джей Ло появилась в оранжевом наряде с метровым шлейфом, который стал продолжением пышной юбки. Верх был полностью декорирован стразами, которые переливались от света софитов. 

Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
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Также в честь юбилея Джей Ло мы подготовили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали. 

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