"Оскар 2019": Дженнифер Лопес на афтепати восхитила фигурой в платье Zuhair Murad

49-летняя певица и актриса выгодно подчеркнула фигуру

Дженнифер Лопес с мужем Алексом Родригесом Фото: AFP

После официальной части вручения премии "Оскар 2019" состоялась вечеринка Vanity Fair Oscars Party – тоже важное мероприятие.

Звездные кинодивы готовились к этому событию не менее скурпулезно, нежели к выходу на красную дорожку. Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес сменила два наряда и появилась на афтепати в эффектном платье от дизайнера Zuhair Murad.

Платье звезды напоминало крылья птицы с перламутровыми переливами синего, серебристого и черного оттенков.

Дженнифер Лопес на вечеринке "Оскар 2019" Фото: AFP

Свой образ Джей Ло дополнила открытыми босоножками синего цвета и черным клатчем. Прическа несколько отличалась от привычного образа певицы - игривые локоны вместо гладкой укладки.

Напомним, что на афтепати "Оскара" своим нарядом удивила и актриса Зои Кравиц. Видимо, она решила, что обычное вечернее платье – это слишком скучно, и явилась на вечеринку в полупрозрачном золотом бюстгальтере. Также своим образом на вечеринке восхитила известная модель Наоми Кэмпбелл, появившись в роскошном платье от Alexander McQueen.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram