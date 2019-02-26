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"Оскар 2019": Дженнифер Лопес на афтепати восхитила фигурой в платье Zuhair Murad

49-летняя певица и актриса выгодно подчеркнула фигуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Дженнифер Лопес с мужем Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес с мужем Алексом Родригесом
Фото: AFP

После официальной части вручения премии "Оскар 2019" состоялась вечеринка Vanity Fair Oscars Party – тоже важное мероприятие.

Звездные кинодивы готовились к этому событию не менее скурпулезно, нежели к выходу на красную дорожку. Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес сменила два наряда и появилась на афтепати в эффектном платье от дизайнера Zuhair Murad. 

Платье звезды напоминало крылья птицы с перламутровыми переливами синего, серебристого и черного оттенков. 

Дженнифер Лопес на вечеринке "Оскар 2019"
Дженнифер Лопес на вечеринке "Оскар 2019"
Фото: AFP

Свой образ Джей Ло дополнила открытыми босоножками синего цвета и черным клатчем. Прическа несколько отличалась от привычного образа певицы - игривые локоны вместо гладкой укладки.

Напомним, что на афтепати "Оскара" своим нарядом удивила и актриса Зои Кравиц. Видимо, она решила, что обычное вечернее платье – это слишком скучно, и явилась на вечеринку в полупрозрачном золотом бюстгальтере. Также своим образом на вечеринке восхитила известная модель Наоми Кэмпбелл, появившись в роскошном платье от Alexander McQueen.

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