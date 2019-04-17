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Дженнифер Лопес официально признана иконой стиля

49-летняя Джей Ло получит награду за вклад в стиль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
49-летняя Дженнифер Лопес
49-летняя Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Голливудская актриса и певица, 49-летняя Дженнифер Лопес официально признана иконой стиля и уже в июне этого года получит награду CFDA Fashion Icon Award за вклад в развитие индустрии моды. 

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Как сообщает Vogue, 3 июня в Бруклинском музее Нью-Йорка пройдет церемония вручения наград CFDA (Совет Модных Дизайнеров Америки), на которой будут названы лучшие из лучших представителей fashion-индустрии. Свою награду в этом году получит и певица Дженнифер Лопес.

"Стиль Дженнифер смелый и запоминающийся. Многие дизайнеры обожают одевать певицу для сцены и в повседневной жизни. Это действительно большая честь", – рассказывает Стивен Колб, президент и главный исполнительный директор CFDA.

Действительно, вкус у Джей Ло потрясающий и выглядит она на любым мероприятиях эффектно. Чего только стоит один из ее последних выходов в зеркальном платье Tom Ford на премии "Оскар 2019".

Дженнифер Лопес на "Оскаре 2019"
Дженнифер Лопес на "Оскаре 2019"
Фото: AFP

Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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Источник: Vogue
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