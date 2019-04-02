Дженнифер Лопес в фиолетовой шубе заинтриговала эпатажным образом

Актриса во время съемок фильма предстала в гламурном наряде

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Яркость и непосредственность – главные атрибуты в гардеробе голливудской звезды Дженнифер Лопес. Знаменитая актриса умеет удивлять поклонников эпатажными нарядами и на этот раз актриса заинтриговала фиолетовой жилеткой из натурального меха.

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На улицах Манхэттена Лопес появилась в образе героини фильма "Хастлер" Рамоны – в градиентной меховой жилетке с фиолетовым оттенком, ботинках на высоком каблуке горчичного цвета, белом лонгсливе с глубоким декольте и облегающих джинсах.

Дженнифер Лопес и Мадлен Брюэр в ярких образах во время фильма "Хастлер" Фото: Getty Images

49-летняя звезда довершила образ очками-авиаторами, сумкой со змеиным принтом и украшениями золотистого цвета. И даже во время съемок актриса не расстается со своим фирменным атрибутом – большими серьгами в форме колец со стразами.



Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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