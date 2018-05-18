Дженнифер Лоуренс снялась в стильных образах в кампании Dior

Новые фото на своей странице в Instagram разместила фотограф Бриджит Лакомб

Дженнифер Лоуренс. Фото: Getty

27-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс снялась в рекламной кампании модного Дома Dior. На снимках, которые появились на страничке фотографа Бриджит Лакомб в Instagram, звезда позирует в стильных образах Pre-Fall 2018.

Креативный директор модного Дома Мария Грация Кьюри создала элегантные образы, которые сочетают в себе элементы мужского и женского гардеробов.

Дженнифер Лоуренс Фото: instagram.com/brigittelacombe Дженнифер Лоуренс Фото: instagram.com/brigittelacombe Дженнифер Лоуренс Фото: instagram.com/brigittelacombe Дженнифер Лоуренс Фото: instagram.com/brigittelacombe Дженнифер Лоуренс Фото: instagram.com/brigittelacombe 1/5

Напомним, Дженнифер Лоуренс призналась, что "не осилила" фильм "Призрачная нить". Дженнифер откровенно призналась, что даже идею фильма не поняла.

Ранее издание Vanity Fair устроило настоящую проверку для 27-летней голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс. Звезда известна тем, что позволяет себе открыто высказываться насчет многих вещей, но на этот раз пришло время узнать говорит она правду или нет.

Также Дженнифер Лоуренс рассказала, как потеряла роль в знаменитом фильме. Актриса также поделилась другими воспоминаниями о провалах на кинопробах.

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