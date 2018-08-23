Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior

Dior создал новый аромат, лицом которого стала Дженифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Фото: Dior

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата модного дома Dior, который получил название "Джой".

Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior Фото: Dior

Над его созданием работал Франсуа Демаши, приложивший руку практически ко всем ароматам бренда. А самой Дженнифер достался нежный и романтичный образ.

Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior Фото: Dior

Тизер нового рекламного ролика был представлен в Twitter. А вот его полную версию мы сможем оценить уже в ближайшее время.

Напомним, ранее бренд Chanel анонсировал выход новой линии косметики. И что самое интересное, предназначена она будет для мужчин. Коллекция получила название Boy de Chanel.