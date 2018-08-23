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Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior

Dior создал новый аромат, лицом которого стала Дженифер Лоуренс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Фото: Dior
Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Фото: Dior

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата модного дома Dior, который получил название "Джой".

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Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior
Фото: Dior

Над его созданием работал Франсуа Демаши, приложивший руку практически ко всем ароматам бренда. А самой Дженнифер достался  нежный и романтичный образ.

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Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior
Фото: Dior

Тизер нового рекламного ролика был представлен в Twitter. А вот его полную версию мы сможем оценить уже в ближайшее время.

Напомним, ранее бренд Chanel анонсировал выход новой линии косметики. И что самое интересное, предназначена она будет для мужчин. Коллекция получила название Boy de Chanel. 

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Источник: "Сегодня"
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