Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior
Dior создал новый аромат, лицом которого стала Дженифер Лоуренс
Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата модного дома Dior, который получил название "Джой".
Над его созданием работал Франсуа Демаши, приложивший руку практически ко всем ароматам бренда. А самой Дженнифер достался нежный и романтичный образ.
Тизер нового рекламного ролика был представлен в Twitter. А вот его полную версию мы сможем оценить уже в ближайшее время.
JOY BY DIOR, THE NEW FRAGRANCE— Dior (@Dior) 21 августа 2018 г.
The new #JoybyDior fragrance. An ode to pleasure and glamour, embodied by an icon of youth, the radiant Jennifer Lawrence. More https://t.co/bVqpaU2Qlp.#TheJoyofDior #JenniferLawrence #Diorparfums pic.twitter.com/2dXu12ijMc
Напомним, ранее бренд Chanel анонсировал выход новой линии косметики. И что самое интересное, предназначена она будет для мужчин. Коллекция получила название Boy de Chanel.