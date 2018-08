Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior

Dior создал новый аромат, лицом которого стала Дженифер Лоуренс

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата модного дома Dior, который получил название "Джой".

Над его созданием работал Франсуа Демаши, приложивший руку практически ко всем ароматам бренда. А самой Дженнифер достался нежный и романтичный образ.

Тизер нового рекламного ролика был представлен в Twitter. А вот его полную версию мы сможем оценить уже в ближайшее время.

JOY BY DIOR, THE NEW FRAGRANCE

The new #JoybyDior fragrance. An ode to pleasure and glamour, embodied by an icon of youth, the radiant Jennifer Lawrence. More https://t.co/bVqpaU2Qlp.#TheJoyofDior #JenniferLawrence #Diorparfums pic.twitter.com/2dXu12ijMc