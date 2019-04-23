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Джиджи Хадид – 24: лучшие наряды юной иконы стиля

Мода глазами Джиджи Хадид: ТОП-5 образов модели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: AFP

Сегодня, 23 апреля, свой день рождения отмечает американская супермодель Джиджи Хадид. 24-летняя звезда и "ангел" Victoria's Secret за несколько лет карьеры успела влюбить в себя миллионы поклонников и стать одной из самых известных в мире.

Каждый ее выход в свет сопровождается роскошными и стильным образами. В честь ее дня рождения Сегодня.Lifestyle собрали самые лучшие наряды американской звзеды. 

Экстравагантный комбинезон в голубых тонах 

За несколько недель до дня рождения Джиджи Хадид посетила выставку "Сила женщин в разнообразии" в абсолютно закрытом комбинезоне голубого цвета от британского бренда Emilia Wickstead с удлиненной горловиной, которая создавала эффект шарфа. К слову, комбинезон - главный тренд 2019 года, так что юная манекенщица уж точно следит за модными новинками. 

Модель Джиджи Хадид позирует в голубом комбинезоне Emilia Wickstead
Модель Джиджи Хадид позирует в голубом комбинезоне Emilia Wickstead
Фото: AFP

Атласная роскошь 

До этого модель стала гостьей вечеринки, проводимой в Милане, где состоялась презентация календаря, в котором обычно снимаются самые популярные и сексуальные представительницы шоу-бизнеса. По такому случаю Джиджи надела черное атласное платье в пол, которое сверху украшал объемный волан. И дополнила образ бархатными лодочками в тон и драгоценностями.

Джиджи Хадид
Фото: Фото: AFP
Джиджи Хадид
Фото: Фото: AFP
Джиджи Хадид
Фото: Фото: AFP
Джиджи Хадид
Фото: Фото: AFP
Джиджи Хадид
Фото: Фото: AFP
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В комбинезоне от украинского дизайнера

Этой осенью американская топ-модель пришла на презентацию ювелирного бренда Messika в наряде от украинского бренда Gasanova. Событие прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Джиджи выбрала элегантный комбинезон, усыпанный тысячами камней Swarovski. И выглядела в нем не менее потрясающе, чем если бы надела вечернее платье.

Джиджи Хадид в прозрачном комбинезоне от Gasanova
Джиджи Хадид в прозрачном комбинезоне от Gasanova
Фото: Getty Images

Бежевый костюм от Derek Lam с пиджаком oversize 

На одной из светских вечеринок Джиджи сделал ставку на бежевый костюм от Derek Lam с двубортным пиджаком oversize и лодочки Christian Louboutin. Она дополнила образ темной помадой и туфлями на шпильке. 

Джиджи (слева) и Белла Хадид
Фото: Фото: Getty
Джиджи (слева) и Белла Хадид
Фото: Фото: Getty
Джиджи (слева) и Белла Хадид
Фото: Фото: Getty
Джиджи (слева) и Белла Хадид
Фото: Фото: Getty
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Кожаный плащ для показа Tommy Hilfiger

Во время Недели моды в Париже Джиджи Хадидт появилась в ультрамодном образе – кожаном плаще с крупным поясом на талии и высокими сапогами бордового цвета. Свой дерзкий образ знаменитость дополнила множеством украшений в стиле бохо.

Джиджи Хадидт в кожаном плаще на показе Tommy Hilfiger
Джиджи Хадидт в кожаном плаще на показе Tommy Hilfiger
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Джиджи Хадид появилась на улицах Нью-Йорка в забавных джинсовых шортах. А после украсила обложку свежего номера американского Vogue, на страницах которого 23-летняя модель появилась в образах, вдохновленных Диким Западом. А заодно продемонстрировала ковбойские ботинки, рубашки в клетку и твидовые пиджаки от Calvin Klein, Ralph Lauren, Isabel Marant, Fendi и Dior.

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