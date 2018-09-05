Джиджи и Белла Хадид повеселились на стадионе
Звездные сестры посетили чемпионат Америки по теннису
В Нью-Йорке состоялся Открытый чемпионат США по теннису, в котором за звание лучшей сражались Серена Уильямс и Каролина Плишкова. В связи с чем на матч пришли посмотреть сестры Джиджи и Белла Хадид, которые ранее снялись обнаженными для Vogue.
Обе девушки работают моделями, и в графиках каждой практически нет свободного времени. Поэтому очень большая редкость увидеть их вместе.
Сестры очень активно болели за спортсменов. А в качестве одежды обе предпочли объемные рубашки, в частности, на Джиджи была голубая от Vivienne Westwood.
Напомним, ранее Белла Хадид дала откровенное интервью арабскому Vogue, где рассказала о том, с чем им с сестрой приходится сталкиваться в модном бизнесе.
Еще несколько материалов по теме:Серена Уильямс выпустила значки для своих болельщиков в честь возвращения Из-за Серены Уильямс ужесточат дресс-код на "Ролан Гаррос" Серена Уильямс о костюме кошки на Ролан Гаррос: "Всегда хотела быть супергероем"
Источник: "Сегодня"