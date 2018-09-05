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Джиджи и Белла Хадид повеселились на стадионе

Звездные сестры посетили чемпионат Америки по теннису

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Джиджи и Белла Хадид. Фото: Getty
Джиджи и Белла Хадид. Фото: Getty

В Нью-Йорке состоялся Открытый чемпионат США по теннису, в котором за звание лучшей сражались Серена Уильямс и Каролина Плишкова. В связи с чем на матч пришли посмотреть сестры Джиджи и Белла Хадид, которые ранее снялись обнаженными для Vogue.

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Джиджи и Белла Хадид
Фото: Getty

Обе девушки работают моделями, и в графиках каждой практически нет свободного времени. Поэтому очень большая редкость увидеть их вместе.

Сестры очень активно болели за спортсменов. А в качестве одежды обе предпочли объемные рубашки, в частности, на Джиджи была голубая от Vivienne Westwood.

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Джиджи и Белла Хадид
Фото: Getty

Напомним, ранее Белла Хадид дала откровенное интервью арабскому Vogue, где рассказала о том, с чем им с сестрой приходится сталкиваться в модном бизнесе.

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Источник: "Сегодня"
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