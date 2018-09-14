Джиджи Хадид надела комбинезон от украинского дизайнера

Топ-модель была замечена в Нью-Йорке в наряде украинского дизайнера

Джиджи Хадид в комбинезоне украинского дизайнеоа. Фото: Getty

Американская топ-модель Джиджи Хадид, которая приняла участие в показе новой коллекции бренда нижнего белья Рианны, пришла на презентацию ювелирного бренда Messika в наряде от украинского бренда Gasanova.

Событие прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Джиджи выбрала элегантный комбинезон, усыпанный тысячами камней Swarovski. И выглядела в нем не менее потрясающе, чем если бы надела вечернее платье.

Джиджи Хадид Фото: Getty

Ранее на Неделе моды состоялась презентация коллекции известного дизайнера Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд, среди которых оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс. Обе по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом. Только если у Николь оно было еще и в белый горох с желтыми цветами.

А тем временем улицы Нью-Йорка наводнили толпы модных людей, спешивших на показы в ярких, а порой и смелых образах.

Однако одним из самых интересных элементов гардероба у многих являются сумки. Ведь даже если одежда монохромна, акцент чаще всего будет делаться именно на аксессуарах.



