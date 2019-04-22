Джинсовые платья: все о самой актуальной одежде весны
Самые красивые джинсовые платья и сарафаны
Джинсовые брюки, обувь, сумки, платье и рубашки – настала модная эра, когда актуально носить одежду из денима. Если еще в прошлом году сочетание джинсовой рубашки и брюк смотрелось нелепо, сейчас – это на пике популярности. А особенно актуальны платья из денима, которые можно надеть не только для обычной прогулки по улице, но и на вечеринку.
В нашем материале мы поговорим о том, как и с чем носить эту культовую вещь весной и летом 2019 года.
Какой фасон платья выбрать по фигуре?
Перед тем, как отправиться за покупками, присмотритесь к своей фигуре – женщинам без четкой линии талии лучше присмотреться к платьям с поясами и резинкой, высоким девушкам – к длинным фасонам, а низким – осторожно подбирать длину, ведь ненароком визуально можно "отрезать" себе пару сантиметров и укоротить ноги. Девушкам с пышными бедрами стоит избегать моделей с большими карманами на юбочной части. Также А-образные модели помогают "грушевидным" дамам скрывать широкие бедра.
Какие джинсовые платья актуальны в этом сезоне:
- платья прямого кроя;
- платья-рубашки на длинные и короткие рукава;
- сарафаны из легкого денима;
- сарафаны-комбинезоны;
- платья с открытыми плечами;
- платья-халаты или туники.
С чем можно носить джинсовые платья – стильные идеи с фото
Ткань деним – универсальный материал, который изначально был предназначен для изготовления рабочей спецодежды, но с годами трансформировался в самый популярный и стильный.
Сочетать джинсовое платье можно с абсолютно разными стилями и аксессуарами: из обуви например подходит все – от кроссовок до туфлей на высоких каблуках. Цветовая палитра также не устанавливает ограничений для выбора – желтый, красный, черный и даже оранжевый круто смотрятся в тандеме с джинсом.
Джинса уместна в любом месте и в любое время, невзирая на обстановку и условности. Джинсовое платье достаточно украсить необычной обувью (кеды на платформе с вышивкой или цепями) и стильными аксессуарами – сережками с жемчугом, солнцезащитными очками-кошечками. И вот в женском арсенале получился образ для городской суеты или даже романтического свидания.
Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
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