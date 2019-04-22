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Джинсовые платья: все о самой актуальной одежде весны

Самые красивые джинсовые платья и сарафаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Какие модели платья-denim актуальный в 2019 году
Какие модели платья-denim актуальный в 2019 году
Фото: Pinterest

Джинсовые брюки, обувь, сумки, платье и рубашки – настала модная эра, когда актуально носить одежду из денима. Если еще в прошлом году сочетание джинсовой рубашки и брюк смотрелось нелепо, сейчас – это на пике популярности. А особенно актуальны платья из денима, которые можно надеть не только для обычной прогулки по улице, но и на вечеринку.

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В нашем материале мы поговорим о том, как и с чем носить эту культовую вещь весной и летом 2019 года. 

Какой фасон платья выбрать по фигуре?

Перед тем, как отправиться за покупками, присмотритесь к своей фигуре – женщинам без четкой линии талии лучше присмотреться к платьям с поясами и резинкой, высоким девушкам – к длинным фасонам, а низким – осторожно подбирать длину, ведь ненароком визуально можно "отрезать" себе пару сантиметров и укоротить ноги. Девушкам с пышными бедрами стоит избегать моделей с большими карманами на юбочной части. Также А-образные модели помогают "грушевидным" дамам скрывать широкие бедра.

Какие джинсовые платья актуальны в этом сезоне:

  • платья прямого кроя;
  • платья-рубашки на длинные и короткие рукава;
  • сарафаны из легкого денима;
  • сарафаны-комбинезоны;
  • платья с открытыми плечами;
  • платья-халаты или туники.

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С чем можно носить джинсовые платья – стильные идеи с фото 

Ткань деним – универсальный материал, который изначально был предназначен для изготовления рабочей спецодежды, но с годами трансформировался в самый популярный и стильный.

Сочетать джинсовое платье можно с абсолютно разными стилями и аксессуарами: из обуви например подходит все – от кроссовок до туфлей на высоких каблуках. Цветовая палитра также не устанавливает ограничений для выбора – желтый, красный, черный и даже оранжевый круто смотрятся в тандеме с джинсом.

Сочетаем джинсовое платье с туфлями на шпильках и балетками
Сочетаем джинсовое платье с туфлями на шпильках и балетками
Фото: Pinterest

Джинса уместна в любом месте и в любое время, невзирая на обстановку и условности. Джинсовое платье достаточно украсить необычной обувью (кеды на платформе с вышивкой или цепями) и стильными аксессуарами – сережками с жемчугом, солнцезащитными очками-кошечками. И вот в женском арсенале получился образ для городской суеты или даже романтического свидания. 

Короткое джинсовое платье на пуговицах
Фото: Pinterest
Джинсовый сарафан в сочетании с пудровым худи
Фото: Pinterest
Удлиненный джинсовый сарафан-комбинезон
Фото: Pinterest
Короткий сарафан-denim на лето 2019
Фото: Pinterest
Модное платье из джинса на поясе сочетаем с полусапожками
Фото: Pinterest
Легкое платье-халат из джинса на весну/лето 2019
Фото: Pinterest
Джинсовое платье-вышиванка с белым ажуром
Фото: Pinterest
Платье-рубашка без рукавов с босоножками в греческом стиле
Фото: Pinterest
Короткое платье-рубашка подчеркивает талию благодаря кожаному поясу
Фото: Pinterest
Необычное платье со вставками из джинсы разных оттенков
Фото: Pinterest
Джинсовое облегающее платье с оголенными плечами
Фото: Pinterest
Образ на каждый день: платье из темного джинса на поясе и пуговицах
Фото: Pinterest
Стильное сочетание сарафана-комбинезона и белой блузки
Фото: Pinterest
Джинсовое платье в пол для вечеринок или свидания
Фото: Pinterest
Длинное платье свободного кроя для женщин с пышными формами
Фото: Pinterest
Джинсовое платье, расшитое цветами
Фото: Pinterest
Сарафан-denim с разрезом в тандеме с черными сникерсами
Фото: Pinterest
Просто платье из джинсы, приспущенное на плечи
Фото: Pinterest
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Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также смотрите в нашем сюжете, какая одежда привлекает мужчин больше всего:

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