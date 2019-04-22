Джинсовые платья: все о самой актуальной одежде весны

Самые красивые джинсовые платья и сарафаны

Какие модели платья-denim актуальный в 2019 году Фото: Pinterest

Джинсовые брюки, обувь, сумки, платье и рубашки – настала модная эра, когда актуально носить одежду из денима. Если еще в прошлом году сочетание джинсовой рубашки и брюк смотрелось нелепо, сейчас – это на пике популярности. А особенно актуальны платья из денима, которые можно надеть не только для обычной прогулки по улице, но и на вечеринку.

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В нашем материале мы поговорим о том, как и с чем носить эту культовую вещь весной и летом 2019 года.

Какой фасон платья выбрать по фигуре?

Перед тем, как отправиться за покупками, присмотритесь к своей фигуре – женщинам без четкой линии талии лучше присмотреться к платьям с поясами и резинкой, высоким девушкам – к длинным фасонам, а низким – осторожно подбирать длину, ведь ненароком визуально можно "отрезать" себе пару сантиметров и укоротить ноги. Девушкам с пышными бедрами стоит избегать моделей с большими карманами на юбочной части. Также А-образные модели помогают "грушевидным" дамам скрывать широкие бедра.

Какие джинсовые платья актуальны в этом сезоне:

платья прямого кроя;

платья-рубашки на длинные и короткие рукава;

сарафаны из легкого денима;

сарафаны-комбинезоны;

платья с открытыми плечами;

платья-халаты или туники.

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С чем можно носить джинсовые платья – стильные идеи с фото

Ткань деним – универсальный материал, который изначально был предназначен для изготовления рабочей спецодежды, но с годами трансформировался в самый популярный и стильный.

Сочетать джинсовое платье можно с абсолютно разными стилями и аксессуарами: из обуви например подходит все – от кроссовок до туфлей на высоких каблуках. Цветовая палитра также не устанавливает ограничений для выбора – желтый, красный, черный и даже оранжевый круто смотрятся в тандеме с джинсом.

Сочетаем джинсовое платье с туфлями на шпильках и балетками Фото: Pinterest

Джинса уместна в любом месте и в любое время, невзирая на обстановку и условности. Джинсовое платье достаточно украсить необычной обувью (кеды на платформе с вышивкой или цепями) и стильными аксессуарами – сережками с жемчугом, солнцезащитными очками-кошечками. И вот в женском арсенале получился образ для городской суеты или даже романтического свидания.

Короткое джинсовое платье на пуговицах Фото: Pinterest Джинсовый сарафан в сочетании с пудровым худи Фото: Pinterest Удлиненный джинсовый сарафан-комбинезон Фото: Pinterest Короткий сарафан-denim на лето 2019 Фото: Pinterest Модное платье из джинса на поясе сочетаем с полусапожками Фото: Pinterest Легкое платье-халат из джинса на весну/лето 2019 Фото: Pinterest Джинсовое платье-вышиванка с белым ажуром Фото: Pinterest Платье-рубашка без рукавов с босоножками в греческом стиле Фото: Pinterest Короткое платье-рубашка подчеркивает талию благодаря кожаному поясу Фото: Pinterest Необычное платье со вставками из джинсы разных оттенков Фото: Pinterest Джинсовое облегающее платье с оголенными плечами Фото: Pinterest Образ на каждый день: платье из темного джинса на поясе и пуговицах Фото: Pinterest Стильное сочетание сарафана-комбинезона и белой блузки Фото: Pinterest Джинсовое платье в пол для вечеринок или свидания Фото: Pinterest Длинное платье свободного кроя для женщин с пышными формами Фото: Pinterest Джинсовое платье, расшитое цветами Фото: Pinterest Сарафан-denim с разрезом в тандеме с черными сникерсами Фото: Pinterest Просто платье из джинсы, приспущенное на плечи Фото: Pinterest 1/18

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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