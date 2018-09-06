Джулия Робертс в изумительном ролике La vie est belle

Бренд Lancôme представил новую рекламную кампанию аромата La vie est belle

Джулия Робертс в рекламе La vie est belle. Фото: Lancôme

Бренд Lancôme, чью косметику предпочитает модель Миранда Керр, презентовал новую рекламную кампанию своего культового аромата La vie est belle, и главная роль в ней снова досталась голливудской актрисе Джулии Робертс.

Аромат La vie est belle начинает свою историю с 2012 года, и с тех пор ему удалось стать одним из самых популярных и любимых во всем мире. Быть может, потому, что его создатели утверждают, будто их творение является воплощением счастья, которым хочется поделиться со всеми вокруг.

С того же 2012 года лицом La vie est belle стала Джулия Робертс.

Напомним, ранее бренд Dior презентовал обновленную помаду Rouge Dior — Ultra Rouge. И она стала первым продуктом, созданным на водной основе, а не на масляной или восковой, как все его предшественники.

А Givenchy представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.