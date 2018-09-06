Джулия Робертс в изумительном ролике La vie est belle
Бренд Lancôme представил новую рекламную кампанию аромата La vie est belle
Бренд Lancôme, чью косметику предпочитает модель Миранда Керр, презентовал новую рекламную кампанию своего культового аромата La vie est belle, и главная роль в ней снова досталась голливудской актрисе Джулии Робертс.
Аромат La vie est belle начинает свою историю с 2012 года, и с тех пор ему удалось стать одним из самых популярных и любимых во всем мире. Быть может, потому, что его создатели утверждают, будто их творение является воплощением счастья, которым хочется поделиться со всеми вокруг.
С того же 2012 года лицом La vie est belle стала Джулия Робертс.
Напомним, ранее бренд Dior презентовал обновленную помаду Rouge Dior — Ultra Rouge. И она стала первым продуктом, созданным на водной основе, а не на масляной или восковой, как все его предшественники.
А Givenchy представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.