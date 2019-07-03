Селин Дион в эффектном мини-платье произвела фурор в Париже

Певица блистала в платье от Alexandre Vauthier

Селин Дион Фото: Getty Images

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира Селин Дион, которая недавно удивила своими стройными ногами во время концерта в Лос-Анджелесе, приехала в Париж покорять сердца поклонников.

К слову, недавно Селин Дион выпустила коллекцию одежды для детей. Подробности в сюжете:

Так, во время Недели моды канадская знаменитость появилась на грандиозном шоу модельера Alexandre Vauthier в его кутюрном платье из весенне-летней коллекции сезона 2019. 51-летняя Селин произвела фурор своим эффектным появлением.

Селин Дион в платье от Alexandre Vauthier Фото: Getty Images

Канадская певица на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images

Это однозначное попадание в цель, когда в образе гармонична каждая деталь. Мини-платье было декорировано открытой линией декольте и объемными рукавами, которые грациозно развивались на ветру и создавали еффект пишности. Разумеется, без внимания не остались и стройные ноги красотки.

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Свой потрясающий аутфит Селин Дион дополнила золотистыми босоножками и лаконичными украшениями, а собранные в пучок волосы выгодно подчеркивали скулы красотки.

Ранее мы делали подборку интересных фактов о Селин Дион. Мы также сообщали, что у певицы были проблемы со здоровьем.

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