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Селин Дион в эффектном мини-платье произвела фурор в Париже

Певица блистала в платье от Alexandre Vauthier

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Селин Дион
Селин Дион
Фото: Getty Images

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира Селин Дион, которая недавно удивила своими стройными ногами во время концерта в Лос-Анджелесе, приехала в Париж покорять сердца поклонников. 

К слову, недавно Селин Дион выпустила коллекцию одежды для детей. Подробности в сюжете:

Так, во время Недели моды канадская знаменитость появилась на грандиозном шоу модельера Alexandre Vauthier в его кутюрном платье из весенне-летней коллекции сезона 2019. 51-летняя Селин произвела фурор своим эффектным появлением.

Селин Дион в платье от Alexandre Vauthier
Селин Дион в платье от Alexandre Vauthier
Фото: Getty Images

Канадская певица на Неделе моды в Париже
Канадская певица на Неделе моды в Париже
Фото: Getty Images

Это однозначное попадание в цель, когда в образе гармонична каждая деталь. Мини-платье было декорировано открытой линией декольте и объемными рукавами, которые грациозно развивались на ветру и создавали еффект пишности. Разумеется, без внимания не остались и стройные ноги красотки. 

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Свой потрясающий аутфит Селин Дион дополнила золотистыми босоножками и лаконичными украшениями, а собранные в пучок волосы выгодно подчеркивали скулы красотки. 

Ранее мы делали подборку интересных фактов о Селин Дион. Мы также сообщали, что  у певицы были проблемы со здоровьем.

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