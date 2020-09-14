Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Екатерина Кухар надела винтажное платье от Dior на "Танцях з зірками"

Сегодня, 16:46

Наряд был создан самим кутюрье в 50-е годы прошлого века

В воскресенье, 13 сентября, состоялся третий эфир нового сезона шоу "Танці з зірками-2020". Член жюри и прима-балерина Екатерина Кухар продемонстрировала в тот вечер элегантный образ.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба

Кухар блистала на "Танцях з зірками" в винтажном черном бархатном платье Dior. Легендарный наряд был создан лично кутюрье в 50-е годы прошлого века, а позже его даже представили на выставке Christian Dior в знаменитом парижском музее – Лувре.

Роскошное платье, которое входит в историю моды, идеально подчеркивало тонкую талию балерины и ее хрупкие плечи.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба

"Платье Dior, словно произведение искусства. Столько ручной работы самого кутюрье, высокохудожественной вышивки. Вещь с историей и особой энергетикой. Прошло около 70 лет, как его сшил дизайнер, а оно остается актуальным и вдохновляющим. Настоящие гении создают искусство вне времени и границ, их произведения живут отдельной жизнью", – говорит Екатерина о наряде.

Напомним, Екатерина Кухар и Ольга Фреймут устроили перепалку на шоу "Танці з зірками". Ранее мы сообщали, кто покинул третий эфир шоу "Танці з зірками-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Маша Ефросинина в лавандовом платье провела выходные во Львове "Танці з зірками-2020": как прошел третий выпуск шоу Тарас Цымбалюк сделал предложение любимой в прямом эфире "Танців з зірками-2020"
платье Екатерина Кухар Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера

Популярные статьи

Сегодня, 13:08Events

День Благодарения в Украине-2020: история, дата и традиции праздника

Сегодня, 07:38Психология

Какие пары по знаку зодиака самые идеальные: таких только три

Сегодня, 05:05Events

14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

Новости партнеров

Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять