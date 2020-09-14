Екатерина Кухар надела винтажное платье от Dior на "Танцях з зірками"

Наряд был создан самим кутюрье в 50-е годы прошлого века

В воскресенье, 13 сентября, состоялся третий эфир нового сезона шоу "Танці з зірками-2020". Член жюри и прима-балерина Екатерина Кухар продемонстрировала в тот вечер элегантный образ.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

Кухар блистала на "Танцях з зірками" в винтажном черном бархатном платье Dior. Легендарный наряд был создан лично кутюрье в 50-е годы прошлого века, а позже его даже представили на выставке Christian Dior в знаменитом парижском музее – Лувре.

Роскошное платье, которое входит в историю моды, идеально подчеркивало тонкую талию балерины и ее хрупкие плечи.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

"Платье Dior, словно произведение искусства. Столько ручной работы самого кутюрье, высокохудожественной вышивки. Вещь с историей и особой энергетикой. Прошло около 70 лет, как его сшил дизайнер, а оно остается актуальным и вдохновляющим. Настоящие гении создают искусство вне времени и границ, их произведения живут отдельной жизнью", – говорит Екатерина о наряде.

Напомним, Екатерина Кухар и Ольга Фреймут устроили перепалку на шоу "Танці з зірками". Ранее мы сообщали, кто покинул третий эфир шоу "Танці з зірками-2020".

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