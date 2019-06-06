Екатерина Кухар показала себя в свадебном платье: фото

Украинская балерина просит фанатов помочь в выборе

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима украинского балета Екатерина Кухар и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, которые после 10 лет совместной жизни тайно поженились в США, готовятся к пышной церемонии бракосочетания. Подготовку Екатерина начала с выбора подвенечного платья.

К слову, Андрей Данилко рассказал о свадьбе Потапа и Насти Каменских:

Екатерина Кухар не просто поделилась снимками в Instagram, а попросила подписчиков помочь ей с выбором свадебного варианта. На опубликованных кадрах балерина предстала в пяти разных образ, которые совершенно отличаются друг от друга.

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На первом снимке красотка позирует в бежевом платье с белым кружевом и шлейфом. Затем Екатерина Кухар переоделась в утонченное платье-рыбку, украсив волосы необычной диадемой.

Среди незаурядных образов есть и обычная классика – белое пышное платье без лишних деталей в дополнении с длинной фатой. Самыми эпатажными нарядами можно назвать короткое платье с декорированным подолом и брючный белый костюм со шлейфом, украшенный перьями и цветком на талии.

4 Июн 2019 в 8:46 PDT INSTAGRAM (@ekaterinakukhar_official)

"А какое свадебное платье выбрали бы вы? Согласны ли вы, что пятый наряд самый лучший?", – обратилась к поклонникам артистка.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей.

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