Екатерина Кухар показала себя в свадебном платье: фото
Украинская балерина просит фанатов помочь в выборе
Прима украинского балета Екатерина Кухар и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, которые после 10 лет совместной жизни тайно поженились в США, готовятся к пышной церемонии бракосочетания. Подготовку Екатерина начала с выбора подвенечного платья.
К слову, Андрей Данилко рассказал о свадьбе Потапа и Насти Каменских:
Екатерина Кухар не просто поделилась снимками в Instagram, а попросила подписчиков помочь ей с выбором свадебного варианта. На опубликованных кадрах балерина предстала в пяти разных образ, которые совершенно отличаются друг от друга.
Читайте такжеЕкатерина Кухар откровенно рассказала о своих детях
На первом снимке красотка позирует в бежевом платье с белым кружевом и шлейфом. Затем Екатерина Кухар переоделась в утонченное платье-рыбку, украсив волосы необычной диадемой.
Среди незаурядных образов есть и обычная классика – белое пышное платье без лишних деталей в дополнении с длинной фатой. Самыми эпатажными нарядами можно назвать короткое платье с декорированным подолом и брючный белый костюм со шлейфом, украшенный перьями и цветком на талии.
"А какое свадебное платье выбрали бы вы? Согласны ли вы, что пятый наряд самый лучший?", – обратилась к поклонникам артистка.
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram