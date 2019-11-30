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Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

На церемонии награждения премии программы "Зірковий шлях" балерина поразила роскошной фигурой в прозрачном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Балерина Екатерина Кухар
Балерина Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Программа "Зірковий шлях" собрала украинских знаменитостей на церемонии награждения своей премии. Балерина Екатерина Кухар вышла на красную дорожку вместе со своим супругом танцором Александром Стояновым.

Интервью с примой-балериной Екатериной Кухар – видео:

На самую громкую звездную вечеринку года "Ночь Химер" Кухар пришла в прозрачном наряде черного цвета, украшенного кристаллами и перьями. Александр Стоянов выбрал темный костюм.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я в образе черного коварного лебедя. Мне друзья прислали недавно видео, в котором лебедь заклевал лабрадора. Я была в шоке, ведь не думала, что эти птицы могут быть агрессивными. Я очень люблю удивлять своего супруга, но после 10 лет брака это довольно трудно, потому что он как никто другой видел меня в разных амплуа, начиная от Белоснежки, заканчивая Маргаритой, которая летает на метле. Но этот костюм его поразил. Моя мама, когда меня увидела в этом наряде, сказала: "О Боже, и ты в этом пойдешь?!". Ее поразила откровенность и прозрачность костюма. Но у меня есть тонкая грань, которую я контролирую. С одной стороны, женщина должна быть сексуальной, а с другой – я не люблю, когда это переходит грань с пошлостью, тогда это "не вкусно", – рассказала Кухар во время вечеринки "Зіркового шляху" и добавила, что ее эталон стиля среди женщин – актриса Анджелина Джоли.

Балерина Екатерина Кухар
Балерина Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Моя супруга всегда меня поражает, и я до сих пор не могу разгадать, в чем ее секрет, мы так много лет вместе. Как она держит себя в форме, тоже не могу понять. Но мое дело – наслаждаться и спонсировать, а ее – заниматься собой", – говорит Александр Стоянов.

Напомним, программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

К слову, напомним, телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу.

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