Экс-солистка Spice Girls надела прозрачное мини-платье

Мелани Браун пришла на презентацию шоу America's Got Talent

Мелани Браун. Фото: Getty

Одна из солисток популярного в конце 90-х британского коллектива Spice Girls Мелани Би пришла на премьеру 13-го сезона шоу America's Got Talent, которая прошла в театре Долби в Лос-Анджелесе.

По такому случаю звезда надела бежевое с черными узорами мини-платье, которое выгодно подчеркивало все изгибы ее фигуры. Под него Мелани выбрала лодочки фиолетового цвета.

Мелани Браун Фото: Getty

А украшением послужили массивные серьги из разноцветных камней.

Мелани Браун Фото: Getty

Примечательно, что не так давно нынешний бойфренд звезды, стилист Гарри Мадатян, сообщил о том, что Мелани ожидает четвертого ребенка.

Напомним, ранее немецкая супермодель Хайди Клум была замечена на ежегодном благотворительном вечере Unicef Summer Gala в компании ее же бойфренда Тома Каулитца. По такому случаю 45-летняя модель выбрала легкое платье с глубоким декольте, прозрачной юбкой и пояском на талии от бренда Azzaro.