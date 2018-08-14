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Эксперт назвала цвет, который никогда не носит Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон любит яркие цвета, но один из них она на надевает никогда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Кейт Миддлтон. Фото: Getty
Кейт Миддлтон. Фото: Getty

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая практически всегда и под любую одежду надевает колготки, часто появляется на публике в ярких костюмах и платьях. Однако есть цвет, который еще ни разу не был замечен в ее гардеробе.

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Кейт Миддлтон
Фото: Getty

Речь идет об оранжевом. И в интервью изданию Express эксперт по стилю Дейзи Шуберт объяснила, почему именно этот цвет стал изгоем в гардеробе герцогини.

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Кейт Миддлтон
Фото: Getty

"Существует четыре цветотипа внешности – весна, лето, осень и зима. Последний у Кейт Миддлтон. А это значит, что в связи с природными особенностями кожи герцогини, этот цвет будет делать ее безликой и незаметной", – рассказала стилист.

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Кейт Миддлтон
Фото: Getty

По словам эксперта, идеальными цветами для Кейт являются такие цвета, как белый, черный, темно-синий, красный и ярко-розовый.

Напомним, ранее британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.

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цвета стилист герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон
Источник: "Сегодня"
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