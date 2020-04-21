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Экспертное мнение: 10 лайфхаков для предпринимателей в мире моды

Как превратить производство одежды в прибыльный бизнес: 10 лайфхаков дизайнеру-предпринимателю

За последние несколько лет в Украине произошел дизайнерский бум. Все больше появляется локального производства одежды под собственным брендом. Но далеко не всем удается завоевать свое место на фешн-рынке или найти ту нишу, которая работала бы на результат. По просьбе Сегодня.Lifestyle международный fashion-эксперт и основательница Gildehaus Сабрина Гильдехаус дала рекомендации, как начать свое дело талантливому дизайнеру одежды и превратить производство одежды в прибыльный бизнес.

Досье:

Сабрина Гильдехаус – международный fashion-эксперт и основательница компании Gildehaus (партнера для брендов в сфере моды, красоты и элементов декора для продвижения на европейские рынки). Более 12 лет работы в модной индустрии и сотрудничество с мировыми брендами позволило собрать важные знания и опыт для основания своей компании. В прошлом Сабрина была ТОП-менеджером таких компаний, как JOOP!, TOM TAILOR GROUP, ZALANDO SE. Сегодня Гильдехаус уже работает с Valery Kovalska, AWT Bavaria, и продолжает работать с ZALANDO SE.

Итак, 10 советов для начинающих предпринимателей в мире моды от Сабрины Гильдехаус

"Не столь важно, насколько блестяще выглядит ваша идея на бумаге, потому что для того, чтобы осилить путь и достичь успеха, будет достаточно придерживаться нескольких базовых правил", – говорит Сабрина, основываясь на свой 12-летний опыт работы в модной индустрии.

1.Четкое видение будущего развития

Начиная развитие своего бренда, удостоверьтесь в том, что вы четко понимаете куда вы движетесь и где будете через 5 лет со своей компанией. Звучит тривиально, но поверьте, многие компании это упускают в ходе развития.

Желательно, каждый год пересматривать свои стратегические планы на будущее, спрашивать себя повторно, оказались ли вы там, где планировали год назад, и не поменялись ли ваши 5-летние задачи. Но оставайтесь в меру гибкими и отталкивайтесь из исходящих возможностей вашей индустрии.

Не забудьте донести ваше видение до ваших сотрудников и партнеров – только с их помощью вы сможете достичь своих целей.

2. Знайте свою целевую аудиторию "в лицо"

Банальное правило, пренебрежением которым славятся многие бренды. Самая большая оплошность – пытаться продать продукт всем и сразу, стараясь покрыть как можно большую аудиторию, особенно в начале пути. Но в центре успеха лежит понимание кто ваша целевая аудитория, умение работать с ней.

Четкое понимание ключевых потребностей своего клиента будет служить ключом в развитии правильного контента, планов развития продукта, стратегии продаж, и всех остальных рабочих процессов, касающихся привлечения и удержания внимания именно вашей целевой аудитории.

3. Вовсе не обязательно уметь справляться со всем, но главное выкладываться на 100% в том, во что вы уже вовлечены.

Если вы дизайнер, то вероятно, что вами движет сила таланта и "креативного" инстинкта. Если вы начнете отвлекаться на мониторинг ваших конкурентов, и пытаться преуспеть за ними, то вероятно начнете терять ясность видения развития вашего собственного бренда и его ДНК.

Не пытайтесь реализовать все, что пытаются сделать другие.

Сфокусируйтесь исключительно на планах, которые совпадают с развитием вашего бренда и выполняйте их усердно.

4. Успешные практики

Определитесь с тем, какие успешные инструменты и мероприятия по развитию бренда применимы для вашей индустрии. Опираясь на опыт проб и ошибок, приоритезируйте ключевые методы работы для достижения ваших KPI с временным отрезком на каждый квартал или год работы. И хотя индустрии моды приписывают переменчивый и быстротечный характер развития, однако, при этом важно уметь балансировать между сезонными ad-hoc заданиями и не отвлекаться от долгосрочных целей. Также важно понимать, что для получения результатов иногда важно инвестировать энергию и время в долгосрочной перспективе.

Не отказывайтесь сразу от проектов, которые могут сперва казаться неэффективными, однако, именно такие и смогут привести к большему доходу и результатам через время.

5. Создайте корпоративную культуру, которая будет мотивировать сотрудников.

Помните, что развитие любой компании предполагает еще и развитие структур внутри – традиций, нормативной базы и комплекса ценностей. Подумайте, что именно олицетворяет ваш бренд? Правильно разработанная культура послужит плацдармом для сплочения команды и позволит коллегам сконцентрироваться на улучшении навыков, необходимых для вашего бизнеса. Особенно такое становление культуры важно на первоначальных этапах, когда загруженность колоссальна, а "истории успеха" все еще не столь масштабные и редкие.

Подайте пример, поэтому будьте требовательны, но докажите, что вы усердно работаете.

Хвалите людей за хорошую работу и постоянно напоминайте им, как высоко ценят их помощь.

Сабрина Гильдехаус Фото: пресс-служба

6. Берите в команду людей, которые разделяют ваше видение, но не обязательно совпадают взглядами в планах развития бренда.

Я не верю в микроменеджмент. Однако, верю, что можно наделить необходимыми навыками и властью тех, кто работает с вами в команде. Очень важно иметь команду людей, чьему мнению вы доверяете и прислушиваетесь.

Не менее важно иметь сотрудников, которые не боятся не согласиться с вами и высказать свою полярную точку зрения. Это поможет вам трезво и со свежим взглядом смотреть на рабочие процессы, и менять их походу в соответствии с рекомендациями.

7. Цените каждый бизнес-контакт и не забывайте про потенциала нетворкинга.

Как правило, люди очень часто упускают эту золотую валюту, которая порой играет решающую роль в достижении высоких результатов. Потенциал старых и новых контактов нужно использовать по максимуму. Не стоит стесняться просить о помощи и обращаться к ним за советом. Вы удивитесь, но многие будут лишь приятно удивлены и почтены тем, что вы доверяете их мнению.

8. Счастливый клиент поделится опытом с тремя близким людьми, в то время, как неудовлетворенный – с 10.

Держите эту мантру в голове и оставайтесь клиентоориентированными. Неважно В2В или В2С – клиент в центре вашей индустрии, не разочаровывайте его и выстраивайте фундамент лояльности с ним.

9. Будьте открыты при выборе инвестора.

Если вы находитесь в поиске финансового партнера, очень важно быть откровенным с потенциальным инвестором относительно слабых и сильных сторон вашего бренда.

Прозрачность ведения дел и система фидбеков – залог успеха на пути построения долгосрочных и надежных партнерских отношений.

Не рассматривайте также будущего инвестора исключительно в материальном разрезе, поскольку это уникальная возможность для того, чтобы перенять экспертизу, расширить свои горизонты нетворкинга и просто иметь компаньона для поддержки бизнеса в разных процессах.

10. Направлять, а не следовать.

Всегда держите это в голове. Будучи предпринимателем, вы устанавливаете тренды, а не наоборот. Поэтому принимайте решения без каких либо сожалений.

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