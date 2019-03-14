Элегантная Маша Ефросинина похвасталась нарядом от Chloé
Ведущая одна из первых посетила выставку Chloé в Киеве
Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно предстала в наряде с оголенными плечами, посетила первую в Украине выставку французского дома моды Chloé.
В Национальном художественном музее в Киеве представлены архивные платья 1970-2000 годов. Среди первых посетителей была эксперт телепроекта "Дивовижні люди". Ефросинина подобрала для такого события в мире моды экстравагантный наряд.
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Знаменитость надела брючный костюм с жилеткой коричневого цвета, а также бежевую блузку с огромным бантом, которая была декорирована легкими оброками. И все это, разумеется, от Chloé. Свой образ ведущая дополнила массивными серьгами золотистого оттенка с ажурным узором и черными босоножками на шпильке.
В выборе прически звезда была лаконичной – гладко выпрямленные волосы, макияж лишь слегка подчеркивал взгляд Маши.
Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности.
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