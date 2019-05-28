Элегантная Брижит Макрон пришла на выборы в белом пальто: фото

Первая леди Франции в деловом образе приехала на выборы

Эммануэль и Брижит Макрон Фото: Getty Images

65-летняя жена президента Франции Брижит Макрон продолжает поддерживать статус иконы стиля. Каждый ее выход сопровождается идеально подобранными нарядами.

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Для важного события – выборов в Европарламент – Брижит Макрон сделала ставку на деловом образе – любимом двубортном пальто белоснежного цвета с черными пуговицами, которые отлично смотрелись на контрасте с белым нарядом. Из-под верхней одежды виднелась классическая рубашка в тон пальто, а для довершения look первая леди Франции выбрала темные брюки.

Брижит Макрон Фото: Getty Images

Ее волосы традиционно были идеально уложено, а в макияже акцент на глазах.

Напомним, что совсем недавно жена президента Франции Брижит Макрон для званого ужина в Елисейском дворце надела тренд 2019 года – темно-синее платье-пиджак с металлическими пуговицами и кожаными вставками на карманах с воротником.

Ранее президентская чета Франции побывала в Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

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