Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Элегантная Брижит Макрон пришла на выборы в белом пальто: фото

Первая леди Франции в деловом образе приехала на выборы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Эммануэль и Брижит Макрон
Эммануэль и Брижит Макрон
Фото: Getty Images

65-летняя жена президента Франции Брижит Макрон продолжает поддерживать статус иконы стиля. Каждый ее выход сопровождается идеально подобранными нарядами.

Также смотрите в нашем видео, как Брижит Макрон делала ремонт в Елисейском дворце:

Для важного события – выборов в Европарламент – Брижит Макрон сделала ставку на деловом образе – любимом двубортном пальто белоснежного цвета с черными пуговицами, которые отлично смотрелись на контрасте с белым нарядом. Из-под верхней одежды виднелась классическая рубашка в тон пальто, а для довершения look первая леди Франции выбрала темные брюки.

Брижит Макрон
Брижит Макрон
Фото: Getty Images

Ее волосы традиционно были идеально уложено, а в макияже акцент на глазах.

Напомним, что совсем недавно жена президента Франции Брижит Макрон для званого ужина в Елисейском дворце надела тренд 2019 года – темно-синее платье-пиджак с металлическими пуговицами и кожаными вставками на карманах с воротником.

Ранее президентская чета Франции побывала в Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Красная королева: эффектный образ Брижит Макрон 65-летняя Брижит Макрон в платье-пиджаке похвасталась стройными ногами Красота по-французски: Брижит Макрон поразила роскошным алым платьем В небесно-голубом пальто и платье: элегантный образ Брижит Макрон Белое пальто и кроссовки: новый выход 65-летней Брижит Макрон
мода стиль пальто Брижит Макрон
Реклама

Новости партнеров

Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Популярные статьи

Сегодня, 11:07Стиль

Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно приложить немного усилий, а Рыбам повезет в любви

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

26 маяТехно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Новости партнеров

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Певец Александр Маршал
Певец Александр Маршал "ослеп" прямо на сцене
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Шарапова против Серены на красной дорожке. У кого страннее наряд?
Шарапова против Серены на красной дорожке. У кого страннее наряд?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь