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Элегантная Елизавета II в голубом наряде появилась на торжестве в Шотландии

93-летняя королева прибыла в свою резиденцию – замок Балморал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Елизавета II
Елизавета II
Фото: twitter.com/royalfamily

93-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая недавно поразила летним образом на встрече с новым премьер-министром, снова сделала ставку на небесно-голубом наряде.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президента США в Букингемском дворце:

Ее Величество сейчас находится в своей шотландской резиденции – замке Балморал. Во время торжественного мероприятия Елизавета II вышла на публику в элегантном костюме небесно-голубого цвета, который состоял из удлиненного пиджака и юбки средней длины. Изюминки ее образу добавляли черные вставки на карманах и дамская шляпка с цветами в тон наряду. 

INSTAGRAM (@theroyalfamily)

Не обошлось и без черных перчаток, которые королева теперь надевает почти при каждом выходе в свет. Из украшений – традиционное жемчужное ожерелье и бриллиантовая брошка. Также Ее Величество не изменяет любимой обуви – черным туфлям на низком ходу от бренда Anello & Davide.

Напомним, накануне королева Великобритании Елизавета II стала гостьей события, на котором отметили столетие исследований в Кембриджском национальном институте агроботаники. В честь визита британской королевы на территории заведения сотрудники института решили посадить дерево. Неожиданностью для всех стало то, что Елизавета II отказалась от помощи и сама взяла лопату, чтобы засыпать растение землей.

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