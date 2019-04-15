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Элегантная Катя Осадчая мерцала в синем платье от украинского бренда

Вечерний образ ведущий для прямого эфира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Ведущая Катя Осадчая
Ведущая Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая для прямого эфира шоу "Голос країни 9" облачилась в яркое вечернее платье от львовского бренда Olya Mak с объемными оборками на плече и длинным подолом.  

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Главная ведущая вокального шоу в насыщенном синем платье от украинского бренда, не смотря на слухи об очередной беременности, продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги. Шика ее вечернему наряду придавал аристократический вид атласной ткани и идеально уложенные волосы.

Катя Осадчая в синем платье от Olya Mak
Катя Осадчая в синем платье от Olya Mak
Фото: instagram.com/kosadcha

Также украинская знаменитость выбрала массивные серьги из серебра люксового бренда Kojewelry. На подкаченных ножках Кати удачно смотрелись дизайнерские туфли-лодочки серебристого цвета от MY25.

Ранее украинская ведущая в прозрачном лавандовом платье возмутила подписчиков, которые посчитали такой наряд схожим со шторами. Также недавно Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне.

Также напомним, что в воскресенье, 14 апреля, прошел второй прямой эфир шоу "Голос країни 9". В конце выпуска определились четыре суперфиналиста проекта – по одному участнику из команды Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа.

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