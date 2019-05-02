Элегантная Кейт Миддлтон подчеркнула талию зеленым платьем: фото

Жена принца Уильяма примеряла платье за 20 000 гривен

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которой королева Елизавета II накануне пожаловав звание дамы Великого Креста, посетила церемонию открытия новой школы в Лондоне в элегантном наряде от любимого бренда Emilia Wickstead.

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Для официального выхода в свет 37-летняя герцогиня выбрала темно-зеленое платье средней длины. Благодаря тканевому поясу Кейт Миддлтон удачно подчеркнула стройную талию. Свой светский образ жена принца Уильяма дополнила туфлями на шпильках Gianvito Rossi и клатчем от Mulberry телесного цвета.

Кейт Миддлтон в платье от бренда Emilia Wickstead Фото: Getty Images

Из украшений на ней сверкали серьги и ожерелье с бриллиантами, а также кольцо с сапфиром, которое ее супруг подарил на помолвку. К слову, платье от любимого бренда герцогини Кембриджской обошлось королевской семье около 685 евро (20 000 гривен).

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

К слову, королева Елизавета запретила женам своих внуков надевать украшения с бриллиантами. Детали в нашем сюжете:

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