Элегантная президент Литвы в ажурном пальто посетила Ватикан

Даля Грибаускайте отправилась в Ватикан

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Ватикане с Папой Франциском Фото: AFP

Президент Литвы Даля Грибаускайте продемонстрировала изысканный вкус во время приватной аудиенции у Папы Франциск.

63-летняя глава литовского государства на официальную встречу надела деловое и элегантное пальто с ажуром темно-синего цвета, а также черные брюки классического кроя. Из обуви политик предпочла сдержанные туфли темного цвета на низком ходу в сочетании с капроновыми носками.

Даля Грибаускайте в ажурном пальто темно-синего цвета Фото: AFP

Идеальный светлый цвет волос освежал Грибаускайте, а объемная укладка придавала образу президента Литвы большей строгости. В выборе маникюра и макияжа Даля Грибаускайте также была сдержана – исключительно спокойные бежевые тона. Завершением президентского образа были драгоценные серьги с черным жемчугом.

63-летняя Даля Грибаускайте в черных классических брюках и туфлях на низком ходу Фото: AFP

Стоит отметить, что политики и главы государств зачастую демонстрируют сдержанные и элегантные наряды. Например, канцлера Германии Ангелу Меркель на официальных встречах можно увидеть в классических пиджаках, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предпочитает туфли с необычными принтами.

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