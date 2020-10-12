Елена Зеленская надела трендовый костюм на встречу с президентом Польши
И это снова наряд от украинского дизайнера
Елена Зеленская на встрече президентов Украины и Польши в понедельник, 12 октября, появилась в белом костюме от the COAT. Уже в который раз первая леди Украины выбирает локальный бренд. Ранее мы видели ее в нежно-голубом наряде той же марки.
Во время официальной церемонии, которая состоялась в Мариинском дворце, главы государств заслушали рапорт начальника роты почетного караула, а также военный оркестр, исполнивший государственные гимны Республики Польши и Украины.
Елена Зеленская впечатлила белым брючным костюмом от украинского бренда the COAT дизайнера Кати Сильченко.
Пиджак и широкие брюки контрастно смотрелись с изумрудной блузой и белой защитной маской. Волосы супруга украинского президента собрала в низкий пучок.
А вот первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда прибыла в Украину в темно-синем костюме с удлиненным жакетом и узкими классическими брюками. Ее аутфит украсила брошь в виде цветка на пиджаке.
Ранее мы обсуждали вечерний образ Тины Кароль в черном платье за 1670 долларов.
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