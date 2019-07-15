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Елена Зеленская показала деловой total white образ

Первая леди Украины продемонстрировала элегантный наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская регулярно демонстрирует стильные деловые наряды. К образам Елены Зеленской всегда приковано пристальное внимание, и пока супруге президента удается приятно удивлять публику. Так, уже становится совершенно очевидно, что любимое цветовое решение первой леди – total white. 

Владимир Зеленский посетил Канаду. Детали в сюжете:

Идеальный белый наряд от украинских дизайнеров Елена Зеленская продемонстрировала на инаугурации своего мужа Владимира. Однако еще во время предвыборной гонки Елена появлялась в эффектном белом образе. Примечательно, что в этом же костюме первая леди появилась во время официального визита во Францию. Однако в этот раз Зеленская добавила яркую деталь – платок в горошек.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Getty Images

Елена Зеленская во Франции
Елена Зеленская во Франции
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Под костюм Елена Зеленская надела белую майку, а из аксессуаров отдала предпочтение миниатюрным серьгам-гвоздикам. С помощью макияжа первая леди сделала акцент на глаза, на губах мы видим нежно-розовый блеск. Лаконичная прическа подчеркнула деловой стиль Елены.

"Спасибо, дорогая Изабель Дюмон, за приглашение, и поздравляю с праздником вас и всех наших французских друзей", – подписала кадр первая леди.

Ранее мы также показали, в каких нарядах Елена Зеленская появилась в Брюсселе.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские поздравили свою дочь Александру с днем рождения и показали ее фото.

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