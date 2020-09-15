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Елена Зеленская посетила Австрию в наряде от украинского бренда

Сегодня, 16:51

Первая леди Украины надела голубой костюм от the COAT

Елена Зеленская, которая вылечилась от COVID-19, вместе с мужем посетила Австрию. Для рабочего визита первая леди Украины выбрала голубой костюм от известного украинского бренда the COAT.

Даже в период пандемии коронавируса Елена Зеленская сопровождает президента Украины в его поездках. Во время путешествия за границу супруга Владимира Зеленского продемонстрировала элегантный наряд от дизайнерки Кати Сильченко, состоящий из удлиненного жакета и юбки.

Елена Зеленская в костюме от the COAT
Елена Зеленская в костюме от the COAT
Фото: instagram.com/uafirstlady

Look Елены весьма очарователен – это нежно-голубой пиджак с тонким ремнем на талии, миди юбка в тон, черные лодочки и, конечно, защитная маска.

Елена Зеленская в костюме от the COAT
Елена Зеленская в костюме от the COAT
Фото: instagram.com/uafirstlady

На своей странице в Instagram Елена Зеленская поделилась снимком, сделанным в аэропорту Вены. Еще несколько кадров ее аутфита появились в соцсети.

Елена Зеленская в Вене
Елена Зеленская в Вене
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее Елена Зеленская в элегантном костюме провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу. Также предлагаем вспомнить образ первой леди на праздновании Дня Независимости.

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Источник: instagram.com/uafirstlady
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