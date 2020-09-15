Елена Зеленская посетила Австрию в наряде от украинского бренда
Первая леди Украины надела голубой костюм от the COAT
Елена Зеленская, которая вылечилась от COVID-19, вместе с мужем посетила Австрию. Для рабочего визита первая леди Украины выбрала голубой костюм от известного украинского бренда the COAT.
Даже в период пандемии коронавируса Елена Зеленская сопровождает президента Украины в его поездках. Во время путешествия за границу супруга Владимира Зеленского продемонстрировала элегантный наряд от дизайнерки Кати Сильченко, состоящий из удлиненного жакета и юбки.
Look Елены весьма очарователен – это нежно-голубой пиджак с тонким ремнем на талии, миди юбка в тон, черные лодочки и, конечно, защитная маска.
На своей странице в Instagram Елена Зеленская поделилась снимком, сделанным в аэропорту Вены. Еще несколько кадров ее аутфита появились в соцсети.
Ранее Елена Зеленская в элегантном костюме провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу. Также предлагаем вспомнить образ первой леди на праздновании Дня Независимости.
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