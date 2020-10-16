Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX
Синий цвет в этом сезоне – один из самых актуальных
Елена Зеленская прибыла в Турцию вместе с Владимиром Зеленским. Для официального визита первая леди Украины выбрала трендовое миди-платье с тонким ремнем на талии. Смотрим идеальный look для теплой осени.
Супруга президента снова появилась на публике в одежде от украинского бренда. В понедельник мы обсуждали ее образ от the COAT, а на этот раз Зеленская предстала в платье своей любимой марки SIX.
Она вышла из самолета в элегантном и сдержанном аутфите модного в этом сезоне синего цвета, который дополнила черными лодочками и белой косынкой от GUNIA Project.
Волосы Елена собрала в пучок, а также надела защитную маску.
Смотрите образы Кейт Миддлтон и Елены Зеленской на встрече в Британии.
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