Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX

Синий цвет в этом сезоне – один из самых актуальных

Елена Зеленская прибыла в Турцию вместе с Владимиром Зеленским. Для официального визита первая леди Украины выбрала трендовое миди-платье с тонким ремнем на талии. Смотрим идеальный look для теплой осени.

Супруга президента снова появилась на публике в одежде от украинского бренда. В понедельник мы обсуждали ее образ от the COAT, а на этот раз Зеленская предстала в платье своей любимой марки SIX.

Елена Зеленская в платье от SIX Фото: instagram.com/uafirstlady

Она вышла из самолета в элегантном и сдержанном аутфите модного в этом сезоне синего цвета, который дополнила черными лодочками и белой косынкой от GUNIA Project.

Волосы Елена собрала в пучок, а также надела защитную маску.

Елена Зеленская в Турции

Фото: Администрация Президента Украины

Смотрите образы Кейт Миддлтон и Елены Зеленской на встрече в Британии.

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