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Образ Елены Зеленской на парламентских выборах: каком наряд выбрала первая леди Украины

Первая леди Украины продемонстрировала деловой образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: president.gov.ua

21 июля в Украине состоялись парламентские выборы 2019. Традиционно на избирательный участок пришли президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой Зеленской.

Супруга президента и первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно примерила роскошную вышиванку в Торонто, очаровала своим появлениям на избирательном участке в Киеве. Жена главы украинского государства сделала ставку на деловом наряде темно-синего цвета.

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На опубликованном в Instagram снимке, президентская чета позирует вместе возле ячеек с бюллетенями. Елена Зеленская выбрала деловой комбинезон темно-синего цвета с V-образным декольте, продемонстрировав в очередной раз изысканный вкус.

Деловой образ Елены Зеленской на выборах
Деловой образ Елены Зеленской на выборах
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Однако стоит отметить, что в этом же наряде Елена Зеленская посещала культурные достопримечательности Парижа во время официального визита во Францию.

Елена и Владимир Зеленские на избирательном участке
Елена и Владимир Зеленские на избирательном участке
Фото: president.gov.ua

В свою очередь президент Владимир Зеленский предпочел надеть светло-голубую рубашку и темные классические брюки. 

Напомним, что ранее первая леди Украины Елена Зеленская появилась в деловом total white образе во время официального визита во Францию.

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