Образ Елены Зеленской на парламентских выборах: каком наряд выбрала первая леди Украины
Первая леди Украины продемонстрировала деловой образ
21 июля в Украине состоялись парламентские выборы 2019. Традиционно на избирательный участок пришли президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой Зеленской.
Супруга президента и первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно примерила роскошную вышиванку в Торонто, очаровала своим появлениям на избирательном участке в Киеве. Жена главы украинского государства сделала ставку на деловом наряде темно-синего цвета.
Владимир Зеленский отменил обязательный ученический дресс-код. Все детали и в сюжете:
На опубликованном в Instagram снимке, президентская чета позирует вместе возле ячеек с бюллетенями. Елена Зеленская выбрала деловой комбинезон темно-синего цвета с V-образным декольте, продемонстрировав в очередной раз изысканный вкус.
Однако стоит отметить, что в этом же наряде Елена Зеленская посещала культурные достопримечательности Парижа во время официального визита во Францию.
В свою очередь президент Владимир Зеленский предпочел надеть светло-голубую рубашку и темные классические брюки.
Напомним, что ранее первая леди Украины Елена Зеленская появилась в деловом total white образе во время официального визита во Францию.
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