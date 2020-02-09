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Елена Зеленская удивила траурным нарядом на приеме в Ватикане: фото

Первая леди Украины вместе с супругом встретились с Папой Франциском

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
Первая леди Украины Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская
Фото: Офис Президента Украины

Владимир и Елена Зеленские посетили Ватикан в рамках очередной официальной поездки за границу. На встречу с Папой Римским Франциском первая леди Украины пришла в черном наряде, который активно обсуждают в сети.

Смотрите в сюжете, почему Елена Зеленская выставила на аукцион вещь из собственного гардероба:

С самого начала правления Владимира Зеленского к его супруге Елене прикованы взгляды критиков, поклонников и журналистов. Жена президента основательно подходит к выбору луков, за что ее уже назвали самой стильной первой леди нашей страны.

Так, в Ватикан Елена Зеленская прибыла в total black. На аудиенции она предстала в черном миди-платье с баско и тонким ремешком на талии. Волосы Елена Зеленская собрала в низкий хвост, дополнив прическу кружевным обручем. Завершили образ Елены туфли-лодочки на каблуках.

Елена Зеленская в Ватикане
Елена Зеленская в Ватикане
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Фотографии со встречи Зеленских и Папы были опубликованы в Instagram. В комментариях пользователи написали Елене множество комплиментов, хотя некоторые все же выразили удивление такому "траурному" образу. "Наряд похож на похоронный", – пишет одна из комментаторок.

Елена Зеленская в Ватикане
Елена Зеленская в Ватикане
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Стоит добавить, что черный цвет в одежде требуют особый дресс-код и традиции Ватикана. Черное платье и черное кружево на голове символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским. Согласно протоколу, именно такой наряд для женщин, удостоенных аудиенции у понтифика является правильным. На встречу с Папой в черном приходили жены Петра Порошенко, Дональда Трампа и Барака Обамы.

Марина Порошенко и Папа Франциск
Марина Порошенко и Папа Франциск
Фото: president.gov.ua

А вот в белое позволено одеваться лишь католическим королевам, а также женам и вдовам католических монархов. Этот обычай называется "привилегия белого". Среди привилегированных дам княгиня Монако Шарлен, супруга Альбера II, князя Монако, королева-консорт Испании Донья София Греческая и Датская, королева-консорт Испании Летисия Ортис Рокасолно, королева-консорт Бельгии Матильда, великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза, а также принцесса Марина из Неаполя.

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