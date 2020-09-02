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Елена Зеленская в элегантном костюме провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу

Сегодня, 17:46

Первая леди продемонстрировала очередной стильный образ

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, продемонстрировала новый стильный образ. Первая леди провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу.

Для мероприятия Елена выбрала элегантный костюм светло-кремового оттенка от украинского дизайнера Кати Сильченко, состоящий из платья-футляра и жакета. Волосы она убрала назад. Первая леди дополнила образ черными лодочками на каблуке.

Фото с мероприятия появились на личной страничке Зеленской в Instagram. Там же она сообщила, что помогала проводить экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу.

Елена Зеленская провела экскурсию для школьников
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская провела экскурсию для школьников
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская провела экскурсию для школьников
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская провела экскурсию для школьников
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская провела экскурсию для школьников
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
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"Скажу откровенно – мне очень понравилось! Надеюсь, и детям также (под масками трудно понять). Радуюсь такому началу учебного года! А еще больше я довольна тем, что эта экскурсия была не единичной акцией. Отныне каждый четверг организованные группы школьников со всей Украины имеют возможность бесплатно попасть на экскурсию в Мариинский дворец", – написала первая леди.

Напомним, Елена Зеленская приняла участие в мероприятиях в честь Дня Независимости Украины. Для выхода в свет первая леди выбрала элегантный total white look. Ранее Елена Зеленская в День вышиванки примерила этно-наряд.

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