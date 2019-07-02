Елена Зеленская в total black прилетела с официальным визитом в Канаду

Первую леди и президента Украины запечатлели на трапе в Торонто

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская продолжают посещать другие государства с официальными визитами и решать дела государственного значения. После недавней поездки в Брюссель первая леди нашей страны снова отправилась в заграничную поездку. На этот раз президентская чета поехала в Канаду.

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На трапе в аэропорту Торонто Елена Зеленская была запечатлена вместе со своим супругом в сдержанном наряде. Для путешествия Зеленская выбрала простой черный комбинезон, верх которого был выполнен в форме рубашки. Как отметили подписчики, образ в целом получился деловым и изящным, но вот обувь стилисты могли подобрать другую. Например, вместо открытых босоножек – закрытые туфли-лодочки, как этого требует деловой дресс-код.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Прилетели в Канаду, завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин. Спокойной ночи, Канада и доброе утро, Украина!" – написала первая леди Украины на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская в Торонто Фото: Instagram.com

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

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