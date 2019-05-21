Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

Почему Елену Зеленскую сравнивают с первой леди США Меланией Трамп

20 мая в стенах Верховной Рады состоялась инаугурация Владимира Зеленского. С этого момента Украина получила нового президента, а также первую леди – Елену Зеленскую. Ее праздничный образ – белый костюм с вышивкой от украинского дизайнера Артема Климчука – произвел настоящий фурор. Жена новоизбранного президента продемонстрировала безупречный вкус, выражающийся в лаконичности и сдержанности стиля.

Елена Зеленская в дизайнерском наряде от Артема Климчука Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в дизайнерском наряде от Артема Климчука Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в дизайнерском наряде от Артема Климчука Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в дизайнерском наряде от Артема Климчука Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в дизайнерском наряде от Артема Климчука Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в дизайнерском наряде от Артема Климчука Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в дизайнерском наряде от Артема Климчука Фото: instagram.com/olenazelenska_official 1/7

Для самой Елены Зеленской столь пристальное внимание общества пока непривычно, ведь она много лет пряталась от фотокамер и лишний раз избегала публичности. Да и стиль у супруги Владимира Зеленского был неприметным – спортивная обувь и одежда oversize.

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После инаугурации Елену Зеленскую начали сравнивать с первой леди США Меланией Трамп. И вправду, их праздничные образы весьма похожи – платья-миди, туфли-лодочки и классический жакет.

В январе 2017 года для своего первого выхода в новой роли госпожа Трамп надела творение легендарного кутюрье Ральфа Лорена. Команде дизайнера удалось выгодно подчеркнуть модельную фигуру Малании платьем-футляр нежно-голубого цвета, дополненным жакетом и туфлями-лодочками в тон наряда.

Мелания Трамп в платье Ральфа Лорена на инаугурации супруга Фото: Getty Images

Даже в прическах образы украинской и американской первых леди были похожи – аккуратно собранные волосы в пучок. Правда, в силу погодных условий Мелании пришлось надеть длинные перчатки.

Но самое главное, что и Елена Зеленская, и Мелания Трамп выглядели потрясающе – без лишних деталей с утонченным чувством стиля.

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Владимира Зеленского.

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