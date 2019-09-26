Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Жены президентов встретились в США

Елена Зеленская и Мелания Трамп Фото: Instagram/Getty images

Первая леди Украины Елена Зеленская во время официального визита в США восхищает общество стильными, но в то же время лаконичными образами. Так, Елена на днях вместе с главой государства отправилась в США и в местном аэропорту была замечена в бежевом брючном костюме. После этого у президентской четы в рамках Генассамблеи ООН состоялась историческая встреча с главной Америки Дональдом Трампом и его супругой Меланией.

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Для такой особенной встречи первые леди подготовились со всей серьезностью и обе выбрали черные наряды. Первая леди Украины Елена Зеленская предстала перед фотографами в элегантном темно-синем платье. Кокетливости ее аутфиту придавали слегла заметный узор на ткани, оголенные плечи и вырез в форме сердца. Образ Елены был завершен поясом и туфлями в тон наряду.

Елена Зеленская и Мелания Трамп в США Фото: president.gov.ua

В свою очередь, Мелания Трамп облачилась в черный комбинезон с брюками-палаццо и массивным бантом в области груди. Образ первой леди США получился не совсем деловым, пикантности наряду придавали оголенные руки и ее любимые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Напомним, что недавно первая леди Украины Елена Зеленская впечатлила киевскую публику стильным образом в вышиванке.

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