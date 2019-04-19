Елена Зеленская: Я бы с удовольствием поговорила с Мариной Порошенко, как ей вообще живется

Жена Владимира Зеленского рассказала, что не пытается следовать чьему-то стилю и кого-то копировать

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского – Елена Зеленская рассказала в эксклюзивном интервью "Сегодня", с кем мечтает познакомиться, если станет первой леди страны.

— Если вы станете первой леди, вам придется принимать участие в официальных встречах с женами президентов других стран. С кем вы мечтаете познакомиться больше всего? Чей имидж и стиль поведения на публике вам ближе всего?

— Честно говоря, с любой первой леди мне было бы интересно встретиться, не могу выделить кого-то конкретно. Конечно, мне бы было любопытно с ними пообщаться, ведь в любой стране первая леди — это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не стараюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того.

Кстати, я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом. Но на самом деле я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично — размышлять на такие темы.

Полное интервью с женой кандидата в президенты Владимира Зеленского читайте здесь.

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