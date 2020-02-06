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Елене Зеленской — 42: ТОП-6 неповторимых нарядов первой леди

Смотрите, какими образами удивляла супруга президента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Офис Президента Украины

Сегодня, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает 42-летие. Президент Владимир Зеленский уже поздравил любимую супругу, опубликовав на своей официальной странице в Facebook романтическое послание и совместный кадр.

О нарядах во время визита первой леди Украины в США смотрите подробнее в сюжете:

Уже почти год Елена Зеленская является первой леди Украины и осуществляет официальные выходы в свет. Ко всему, Елена совершает государственные визиты в разные страны мира – Канаду, США, Бельгию, Японию и другие. Каждый выход супруги президента сопровождается стильными look и роскошными нарядами. Любимой одеждой и визитной карточкой первой леди стали брючные костюмы-oversize.

В честь дня рождения Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ТОП-6 самых неповторимых образов Елены Зеленской в роли первой леди Украины.

Наряд для инаугураци

20 апреля 2019 года супруг Елены Владимир Зеленский присягнул украинскому народу на верность. Для такого важного события в их жизни Елена выбрала элегантный костюм белого цвета. Над созданием праздничного наряда для первой леди Украины трудились украинские дизайнеры одежды и украшений – Артем Климчук и Валерия Гузема соответственно.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX века Сумщины и Полтавщины.

Елена и Владимир Зеленский перед инаугурацией
Елена и Владимир Зеленский перед инаугурацией
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ супруги Владимира Зеленского был завершен бежевыми туфлями-лодочками на каблуках и аккуратной прической с нежным макияжем. Из украшений Елена выбрала лишь золотые серьги также украинского бренда Guzema Fine Jewelry.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Небесный костюм для встречи с Бриджит Макрон

На деловую встречу с первой леди Франции Бриджит Макрон Елена Зеленская сделала ставку на элегантном наряде – белом костюме, который состоял из удлиненного пиджака на поясе и юбке-миди. Наряд первой леди Украины идеально подчеркивал ее фигуру, а бежевые туфли-лодочки довершали ее праздничный образ.

Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
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Женственный образ для поездки в Эстонию

Первая леди Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским ранее с официальным визитом посетили Эстонию. С первых секунд выхода на трап самолета первая леди поразила изысканным нарядом – белоснежным шерстяным пальто от украинского бренда Lake Studio, который создали в 2008 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь, брюками палаццо от The Coat и блузой терракотового цвета.

Елена Зеленская довершила свой нежный и женственный образ аккуратной прической – косичкой, а также едва заметным нюдовым макияжем с лаконичными серьгами.

Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
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Отметим, что это первый визит президентской четы в Эстонию. В ходе встречи с президентом страны первая леди презентовала Керсти Кальюлайд вышиванку и шелковый платок украинского бренда Gunia Project.

Классическое платье с декольте

Супруга главы украинского государства на деловую встречу с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер по случаю 30-й годовщины Конвенции ООН о правах ребенка нарядилась в элегантное платье. Темно-синее изделие с тоненьким пояском на талии декорировано вышивкой в тон. Но главной чертой костюма первой леди стало необычное декольте.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Офис Президента Украины

Аутфит Елены Зеленской довершали классические черные туфли-лодочки. Прическа – собранные волосы. В макияже стилисты первой леди сделали акцент на глазах, добавив тени теплого коричневого оттенка.

Елена Зеленская в синей вышиванке

1 июля президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена отправились с трехдневным официальным визитом в Канаду. Во время чествования жертв Голодомора в Торонто Елена Зеленская вышла на публику в традиционной украинской одежде – вышиванке. Платье-миди насыщенного синего цвета было декорировано вышитыми рукавами и вставками по бокам. С помощью широкого пояса стилистам удалось подчеркнуть фигуру Елены. К наряду первая леди подобрала черные босоножки на каблуке и сделала лаконичную прическу.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

"Запрещенное" платье для торжества в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Японии приняли участие в интронизации императора Нарухито. Для выхода в свет первая леди выбрала элегантное платье нежно-желтого оттенка. Праздничное одеяние в пол и с длинными рукавами было украшено пуговицами на манжетах, а женственный образ Елены Зеленской дополняли прозрачные перчатки в тон платью.

Владимир и Елена Зеленские в Японии
Владимир и Елена Зеленские в Японии
Фото: Getty Images

Традиционно супруга украинского президента предпочитает легкую укладку, но на этот раз она появилась с собранными волосами. В образе первой леди преобладал желтый цвет, что вызвало споры в Сети.

Так, многие утверждают, что желтый – цвет семьи императора Японии. Якобы все члены иностранных представительств и миссий не надевают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как это либо неуважение к императору, либо человек демонстрирует родственные связи с ним.

Образ Елены Зеленской в Японии
Образ Елены Зеленской в Японии
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Как выяснилось, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке. Сейчас же деловой этикет не запрещает надевать желтую одежду на официальные мероприятия. Дресс-код на интронизацию подразумевает длинные наряды, а о цветах речи не идет.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская во время встречи с президентской четой Америки предстала в элегантном темно-синем платье.

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